Услуги строительства коттеджей и домов в Крыму из бревна, газоблоков, ракушечника или по каркасной технологии

В настоящее время на рынке представлен большой выбор строительных материалов, которые применяются во время строительства загородных домов или коттеджей. Одним из наиболее распространенных материалов считается кирпич. Благодаря современным технологиям из него можно соорудить здание любой конструкции и при любых климатических условиях. Кирпичные дома имеют большую популярность у клиентов, так как они отличаются длительным сроком эксплуатации. Строительство домов в Севастополе по лучшим ценам в Крыму вы можете заказать на сайте zhuravlev-krym.ru.

Из каких видов кирпичей строят дома

Керамический кирпич на сегодняшний день – это самый дорогостоящий вид. По этой причине, его используют для отделки фасадов домов, тем самым придавая им эстетичный внешний вид. Его не рекомендуется использовать для укладки фундаментов или монтажа несущих стен. Продлить срок эксплуатации данного материала можно за счет обработки специальными веществами – гидрофобизаторами.

Глиняный кирпич применяется для сооружения стен дома, подвала, а также для укладки фундамента. Его также используют для строительства колонн и других несущих частей дома. Глиняный кирпич делиться на два вида: полнотелый и пустотелый. Пустотелый кирпич обладает меньшим весом, но при этом отличается лучшими теплоизоляционными характеристиками.

Огнеупорный шамотный кирпич делают из огнеупорной глины, что обеспечивает оптимальную устойчивость к влиянию высоких температур – до 20000 С. Он применяется для создания печей, каминов и т. д.

Силикатный кирпич очень востребован при сооружении разных типов зданий и стен. Его делают из песка и извести. Силикатный кирпич обладает меньшей морозо- и водостойкостью, в отличие от керамического вида. Однако он имеет лучшие звукоизоляционные качества.

Клинкерный кирпич сегодня считается наиболее экологически чистым видом кирпичей. Данный материал отличается оптимальной водо- и морозоустойчивостью. Он используется для отделки фасадов домов. Также относиться к дорогостоящим материалам.

Преимущества домов из кирпича

Кирпичные дома обладают целым рядом преимуществ, к которым нужно отнести: