Портал про города-курорты | Perekop

Морские гребешки в духовке

На чтение: 1 минута
Морские гребешки в духовке

Описание приготовления:

Морские гребешки лучше всего покупать уже очищенные и подготовленные для приготовления. У них очень нежное мясо и тонкий аромат, поэтому не добавляйте много специй, чтобы не перебить вкус. Подавать гребешки лучше всего с отварным рисом или салатом из свежих овощей.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Мидии и гребешки Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Морские гребешки 300 Грамм
  • Петрушка 10 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Масло оливковое 2 Ст. ложки (для жарки)
  • Базилик По вкусу (сушеный или свежий)

Количество порций 4

Калорийность

172 ккал

Калорийность

16 г

Белки

11 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Морские гребешки в духовке»

Морские гребешки в духовке

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления морских гребешков в духовке.

Морские гребешки в духовке

Гребешки разморозьте и промойте в холодной воде. Тщательно обсушите каждый бумажным полотенцем.

Морские гребешки в духовке

В форму для запекания налейте оливковое масло и выложите гребешки. Петрушку порежьте и добавьте к гребешкам, посолите, поперчите и посыпьте все базиликом. Все хорошо перемешайте.

Морские гребешки в духовке

Поставьте гребешки в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 5 минут. Перемешайте и запекайте еще 10 минут. Спустя время готовые гребешки достаньте и сразу подавайте к столу.

Морские гребешки в духовке

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек