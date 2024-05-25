Описание приготовления:

Морские гребешки лучше всего покупать уже очищенные и подготовленные для приготовления. У них очень нежное мясо и тонкий аромат, поэтому не добавляйте много специй, чтобы не перебить вкус. Подавать гребешки лучше всего с отварным рисом или салатом из свежих овощей.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Мидии и гребешки Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Морские гребешки 300 Грамм

Петрушка 10 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло оливковое 2 Ст. ложки (для жарки)

Базилик По вкусу (сушеный или свежий)

Количество порций 4

Калорийность

172 ккал

Калорийность

16 г

Белки

11 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Морские гребешки в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления морских гребешков в духовке.

Гребешки разморозьте и промойте в холодной воде. Тщательно обсушите каждый бумажным полотенцем.

В форму для запекания налейте оливковое масло и выложите гребешки. Петрушку порежьте и добавьте к гребешкам, посолите, поперчите и посыпьте все базиликом. Все хорошо перемешайте.

Поставьте гребешки в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 5 минут. Перемешайте и запекайте еще 10 минут. Спустя время готовые гребешки достаньте и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!