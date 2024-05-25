Описание приготовления:
Морские гребешки лучше всего покупать уже очищенные и подготовленные для приготовления. У них очень нежное мясо и тонкий аромат, поэтому не добавляйте много специй, чтобы не перебить вкус. Подавать гребешки лучше всего с отварным рисом или салатом из свежих овощей.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Мидии и гребешки Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Морские гребешки 300 Грамм
- Петрушка 10 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло оливковое 2 Ст. ложки (для жарки)
- Базилик По вкусу (сушеный или свежий)
Количество порций 4
Калорийность
172 ккал
Калорийность
16 г
Белки
11 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Морские гребешки в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления морских гребешков в духовке.
Гребешки разморозьте и промойте в холодной воде. Тщательно обсушите каждый бумажным полотенцем.
В форму для запекания налейте оливковое масло и выложите гребешки. Петрушку порежьте и добавьте к гребешкам, посолите, поперчите и посыпьте все базиликом. Все хорошо перемешайте.
Поставьте гребешки в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 5 минут. Перемешайте и запекайте еще 10 минут. Спустя время готовые гребешки достаньте и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!