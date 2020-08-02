Установка серверного шкафа. Что нужно для прокладки кабелей?

При покупке серверного шкафа необходимо учитывать множество факторов, в том числе размер, вес, распределение тепла итд. Многие из этих вещей могут держаться в секрете производителями, чтобы поддерживать высокие цены. Однако, если вы знаете, что вам нужно от серверного шкафа перед покупкой, вы можете сэкономить время и деньги. Купить себе серверный шкаф и расходники для монтажа вы можете на сайте https://www.uplan.com.ua.

Высота большинства серверных шкафов измеряется в размерах 'u'. Это стандартное измерение для стоечного оборудования, где единица «u» равна 1,75 дюйма или 44,45 мм. Обычно 1u соответствует 24-портовой коммутационной панели или коммутатору. Измерение высоты показывает, сколько единиц может вместить шкаф, и самая популярная высота для серверного шкафа составляет 42u. Они могут варьироваться от 17u до 49u, хотя другие размеры могут быть изготовлены по специальному заказу.

Рассматривая высоту вашего серверного шкафа, вы должны сначала подсчитать высоту всего оборудования, которое вы намереваетесь в него поместить. Если вы хотите установить оборудование, которое не монтируется в стандартный шкаф, вы должны указать его размер, а также стеллаж, на котором он будет установлен.

После того, как вы измерили размер вашего оборудования, будет полезно выделить пространство для расширения. Это поможет вам не тратить больше денег на замену серверного шкафа в будущем.

Вам также следует учитывать пространство, в котором вы собираетесь разместить свой шкаф, поскольку, хотя внутренние измерения являются стандартными, внешние измерения могут различаться у разных производителей. Ваш выбор регулируемых ножек, колесиков или цоколя должен быть принят во внимание.

Ширина вашего серверного шкафа будет либо 600 мм, либо 800 мм, в зависимости от того, сколько кабелей вам потребуется. Это также следует учитывать при позиционировании вашего оборудования. Вес вашего оборудования также должен быть рассчитан, особенно если со временем будут сделаны дополнения.

В последнее время глубина серверного шкафа изменилась, поскольку производители серверов изготавливают шкафы, которые короче по высоте и намного глубже. 800 мм когда-то считалось большим, однако 1000 мм — это обычный размер, и 12000 мм также доступны. Размышляя об общей глубине вашего шкафа, вам также необходимо учитывать ширину дверей, которые нужно будет открыть, чтобы получить доступ к стойке с оборудованием.

Поскольку ваше оборудование может выделять много тепла, необходима вентиляция, чтобы все функционировало правильно. Тепло также можно регулировать, установив сетчатые двери, которые обеспечивают больший поток воздуха через шкаф.

Наконец, при рассмотрении вопроса о доставке убедитесь, что у вас достаточно места для позиционирования продукта в нужном месте. Местоположение, а также путь через здание, чтобы добраться до него, должны быть приняты во внимание, наряду с размером и весом продукта.

Следуя этому руководству, вы сможете выбрать серверный шкаф, который идеально подходит как для вашего оборудования, так и для вашего дома.