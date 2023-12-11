ГлавнаяРецептыСладкий праздник: легкий рецепт ароматного печенья Сладкий праздник: легкий рецепт ароматного печенья На чтение: 2 минуты Во время подготовки к праздникам, когда весь город покрыт яркими фонариками, самое время печь праздничное печенье. Важно иметь под рукой проверенный и простой рецепт, чтобы насладиться чаепитием в уютный зимний вечер. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Трудно представить праздничный период без запаха свежеиспеченного печенья, исходящего из кухни и наполняющего дом уютом. Это печенье можно печь с детьми, и не забудьте сделать фото на память! Интересно Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным Рецепт печенья Время: 40 минут Порций: 40 штук Ингредиенты: – 125 грамм сливочного масла; – 25 грамм смальца (при необходимости используйте масло); – 100 грамм сахарной пудры; – 1 яйцо; – 2 чайные ложки меда; – пол чайной ложки корицы; – 250 грамм пшеничной муки; – полчайной ложки разрыхлителя. Приготовление: Масло порежьте кубиками и оставьте при комнатной температуре на 15 минут. Также извлеките из холодильника яйцо и смалец. Масло, смалец и сахарную пудру взбейте миксером до пышной массы (примерно 7 минут). Добавить яйцо и взбивайте еще 3 минуты. Влейте мед, всыпьте корицу и перемешайте. Добавьте муку и разрыхлитель и перемешайте, пока ингредиенты не соединятся в однородное тесто. Сформируйте шар, при необходимости посыпьте тесто мукой, заверните в фольгу и поставьте в холодильник на 60 минут. Разделите тесто на 3 части. Пока работаете с первой частью теста, остальное держите в холодильнике. Разогрейте духовку до 180 градусов. Тесто, усыпанное мукой, раскатать примерно до 3 миллиметров толщины. Формочками вырежьте печенье и выложите его на большой противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекайте примерно 10 минут или до золотистой корочки. Легкая и вкусная закуска: как приготовить диванчики с авокадо. Поделитесь с друзьями