Сладкий праздник: легкий рецепт ароматного печенья

Во время подготовки к праздникам, когда весь город покрыт яркими фонариками, самое время печь праздничное печенье. Важно иметь под рукой проверенный и простой рецепт, чтобы насладиться чаепитием в уютный зимний вечер.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Трудно представить праздничный период без запаха свежеиспеченного печенья, исходящего из кухни и наполняющего дом уютом. Это печенье можно печь с детьми, и не забудьте сделать фото на память!

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Рецепт печенья

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 40 штук

Ингредиенты:

– 125 грамм сливочного масла;

– 25 грамм смальца (при необходимости используйте масло);

– 100 грамм сахарной пудры;

– 1 яйцо;

– 2 чайные ложки меда;

– пол чайной ложки корицы;

– 250 грамм пшеничной муки;

– полчайной ложки разрыхлителя.

Приготовление:

Масло порежьте кубиками и оставьте при комнатной температуре на 15 минут. Также извлеките из холодильника яйцо и смалец. Масло, смалец и сахарную пудру взбейте миксером до пышной массы (примерно 7 минут). Добавить яйцо и взбивайте еще 3 минуты. Влейте мед, всыпьте корицу и перемешайте. Добавьте муку и разрыхлитель и перемешайте, пока ингредиенты не соединятся в однородное тесто. Сформируйте шар, при необходимости посыпьте тесто мукой, заверните в фольгу и поставьте в холодильник на 60 минут. Разделите тесто на 3 части. Пока работаете с первой частью теста, остальное держите в холодильнике. Разогрейте духовку до 180 градусов. Тесто, усыпанное мукой, раскатать примерно до 3 миллиметров толщины. Формочками вырежьте печенье и выложите его на большой противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекайте примерно 10 минут или до золотистой корочки.

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