В чем идти в театр? Ассортимент мужских костюмов СПб

Театр — это место, куда люди приходят, чтобы отдохнуть, духовно обогатиться, посмотреть на спектакль и актерскую игру. Но в современном ритме жизни, зачастую, приходится идти в театр сразу после работы. Раньше дамы, когда они шли в театр, наряжались в шикарные вечерние платья. Но сегодняшний дресс-код не запрещает во время посещения быть в классическом деловом костюме пастельных или спокойных тонов. К тому же, компромиссным решением, в данном случае, могут стать блуза и черная юбка.

Театр также предусматривает вид дресс-кода, который зависит от жанра предстоящего спектакля. В случае с оперой или балетом — это должен быть обязательно вечерний наряд. Во время похода на драматическое представление, облачение так же может быть вечерним, но только в том случае, если билеты на первые места портера или ложи.

Основные решения в одежде для театра

Женский выбор нарядов для похода в театр может быть довольно обширен, в отличие от мужского. Ниже представлены основные варианты того, что можно выбрать для представления:

Коктейльное платье. Самый универсальный наряд для театра, который может быть элегантным и достаточно торжественным. Вечернее платье. Предпочтение стоит отдать моделям прямого кроя, без дополнительных, привлекающих внимание, элементов, как излишне пышная юбка или длинный шлейф. Брючные костюмы. Театральный этикет предусматривает посещение в брючных костюмах. Брюки, к тому же, могут быть слегка укороченные. В каталоге https://alfa-collection.ru/ представлены разнообразные мужские костюмы недорого в Санкт-Петербурге качественного пошива от лучших производителей. Смокинг. В последнее время популярность набирает женский смокинг, он отлично будет сочетаться с высоким каблуком или шпилькой, а также с красивой высокой прической.

Аксессуары и обувь

С выбором аксессуаров всегда нужно быть осторожной. В основном, сам наряд, который выбран для представления, уже торжественен. Поэтому аксессуары должны лишь подчеркивать стиль и элегантность. Это могут быть не слишком длинные сережки, скромное тонкое кольцо, возможно, с небольшим камнем, и достаточно простое ожерелье.

Отдельное внимание стоит уделить сумочке – она должна быть маленькой, на длинной цепочке и красиво декорирована. Также отлично подойдет изящный клатч.

Каждой женщине необходимо иметь хотя бы одну пару туфель, которые предназначены для торжественных мероприятий. Обувь ни в коем случае не должна выбиваться из образа, она может лишь дополнять его. Поэтому не стоит надевать слишком яркие туфли с различными нашивками и пайетками. Допустимая высота каблука не более 6 см.

Если учесть все вышеперечисленные несложные рекомендации, то вопрос о том, что надеть в театр, больше не будет вас беспокоить. Можно смело подбирать наряд и выходить в большой свет. Но одно из самых важных правил – выбранной одежде и обуви необходимо быть удобной и комфортной, она не должна мешать или стеснять движения.