ГлавнаяРецептыНеизменная классика: рецепт блинчиков на Сыропустное воскресенье, который точно получится у всех Неизменная классика: рецепт блинчиков на Сыропустное воскресенье, который точно получится у всех На чтение: 1 минута Невозможно себе представить Масленичное воскресенье без любимых блинчиков. Чаще всего их подают с творогом, однако вы можете добавить и другую начинку. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Для того, чтобы они получились особенно нежными, добавьте в тесто газированную воду. Блины, приготовленные таким образом, получаются более нежными. Если есть время, тесто можно приготовить за полчаса до приготовления, чтобы оно отдохнуло. Не пропустите «Водный Мир» дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами Рецепт блинов Время:30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1 стакан пшеничной муки; – 2 яйца; – 1 стакан молока – 3/4 стакана воды (желательно газированной); – щепотка соли; – 3 столовые ложки сливочного или растительного масла. Приготовление: Муку высыпьте в миску, добавьте яйца, молоко, воду и соль. Перемешайте до однородности. Добавьте растопленное сливочное или растительное масло и перемешайте Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде с тонким дном. Можно также приготовить на Масленичное воскресенье: рецепт гречневых вареников. Поделитесь с друзьями