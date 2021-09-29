В каких сферах используют прозрачный шифер

Наряду с большими панорамными окнами в наш обиход стали входить стеклянные прозрачные крыши. Еще недавно о таком можно было только мечтать. Но технологии в области строительства на сегодняшний день позволяют воплотить в реальность любые даже самые смелые проекты. Так и со стеклянными крышами. Дизайнеры и архитекторы, работая с частным сектором, все чаще используют этот прием остекления. Например, для освещения мансардной части дома или для остекления зимнего сада. Но встречаются более смелые заказчики, которые застекляют всю крышу. И это производит неизгладимое впечатление.
На первый взгляд крыша из светопрозрачных материалов может показаться хрупкой и не надежной конструкцией. Это только на первый взгляд. Материалы, которые используются при строительстве, обладают прочностью, надежностью и долговечностью.
Какие материалы используют для каркаса крыши?
- Алюминиево-деревянный профиль. Как видно из названия, этот профиль сочетает в себе алюминиевые и деревянные материалы, с учетом их достоинств. Теплоизоляционные свойства дерева сочетаются с легкостью и прочностью алюминия.
- Стальной профиль. Этот вид профиля для строительства каркаса имеет наибольшую прочность. Конструкция с его применением позволяет создать большую поверхность остекления.
- Алюминиевый профиль. Достоинством этого профиля является его легкость и достаточно высокая прочность.
Какие материалы используют для остекления крыши?
- Однокамерные пакеты.
- Сотовый поликарбонат.
- Прозрачный шифер из ПВХ. Его вы можете заказать здесь. Сайт — интернет-магазин кровельных материалов является официальным дилером итальянского завода «Элипласт» и единственным импортером в Украину.
- Оргстекло.
Важно! Самое главное при выборе материала остекления нужно обратить внимание на безопасность при использовании. Особенно на свойства материала.
Наряду с красотой стеклянная крыша имеет ряд недостатков.
- Крыша из стекла не имеет утеплителя. Нужно продумать систему отопления.
- В летнюю солнечную погоду, крыша из стекла будет служить теплицей. Поэтому следует подумать о защите от солнечных лучей в жаркие дни.
- На крыше со временем накапливается грязь и пыль. За ней нужно ухаживать, поэтому при проектировании нужно учесть, что бы это было удобно сделать.
В зимнее время на крыше образуется наледь или накопление снега. Есть два варианта решения этой проблемы.
- Увеличение угла наклона ската. За счет этого снег естественным образом, под собственным весом, будет скатываться с крыши.
- Установить систему подогрева окон.