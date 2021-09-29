В каких сферах используют прозрачный шифер

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Евгений
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В каких сферах используют прозрачный шифер

Наряду с большими панорамными окнами в наш обиход стали входить стеклянные прозрачные крыши. Еще недавно о таком можно было только мечтать. Но технологии в области строительства на сегодняшний день позволяют воплотить в реальность любые даже самые смелые проекты. Так и со стеклянными крышами. Дизайнеры и архитекторы, работая с частным сектором, все чаще используют этот прием остекления. Например, для освещения мансардной части дома или для остекления зимнего сада. Но встречаются более смелые заказчики, которые застекляют всю крышу. И это производит неизгладимое впечатление.

На первый взгляд крыша из светопрозрачных материалов может показаться хрупкой и не надежной конструкцией. Это только на первый взгляд. Материалы, которые используются при строительстве, обладают прочностью, надежностью и долговечностью.

Какие материалы используют для каркаса крыши?

  1. Алюминиево-деревянный профиль. Как видно из названия, этот профиль сочетает в себе алюминиевые и деревянные материалы, с учетом их достоинств. Теплоизоляционные свойства дерева сочетаются с легкостью и прочностью алюминия.
  2. Стальной профиль. Этот вид профиля для строительства каркаса имеет наибольшую прочность. Конструкция с его применением позволяет создать большую поверхность остекления.
  3. Алюминиевый профиль. Достоинством этого профиля является его легкость и достаточно высокая прочность.

Какие материалы используют для остекления крыши?

  1. Однокамерные пакеты.
  2. Сотовый поликарбонат.
  3. Прозрачный шифер из ПВХ. Его вы можете заказать здесь. Сайт — интернет-магазин кровельных материалов является официальным дилером итальянского завода «Элипласт» и единственным импортером в Украину.
  4. Оргстекло.

Важно! Самое главное при выборе материала остекления нужно обратить внимание на безопасность при использовании. Особенно на свойства материала.

Наряду с красотой стеклянная крыша имеет ряд недостатков.

  • Крыша из стекла не имеет утеплителя. Нужно продумать систему отопления.
  • В летнюю солнечную погоду, крыша из стекла будет служить теплицей. Поэтому следует подумать о защите от солнечных лучей в жаркие дни.
  • На крыше со временем накапливается грязь и пыль. За ней нужно ухаживать, поэтому при проектировании нужно учесть, что бы это было удобно сделать.

В зимнее время на крыше образуется наледь или накопление снега. Есть два варианта решения этой проблемы.

  1. Увеличение угла наклона ската. За счет этого снег естественным образом, под собственным весом, будет скатываться с крыши.
  2. Установить систему подогрева окон.

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