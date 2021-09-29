В каких сферах используют прозрачный шифер

Наряду с большими панорамными окнами в наш обиход стали входить стеклянные прозрачные крыши. Еще недавно о таком можно было только мечтать. Но технологии в области строительства на сегодняшний день позволяют воплотить в реальность любые даже самые смелые проекты. Так и со стеклянными крышами. Дизайнеры и архитекторы, работая с частным сектором, все чаще используют этот прием остекления. Например, для освещения мансардной части дома или для остекления зимнего сада. Но встречаются более смелые заказчики, которые застекляют всю крышу. И это производит неизгладимое впечатление.

На первый взгляд крыша из светопрозрачных материалов может показаться хрупкой и не надежной конструкцией. Это только на первый взгляд. Материалы, которые используются при строительстве, обладают прочностью, надежностью и долговечностью.

Какие материалы используют для каркаса крыши?

Алюминиево-деревянный профиль. Как видно из названия, этот профиль сочетает в себе алюминиевые и деревянные материалы, с учетом их достоинств. Теплоизоляционные свойства дерева сочетаются с легкостью и прочностью алюминия. Стальной профиль. Этот вид профиля для строительства каркаса имеет наибольшую прочность. Конструкция с его применением позволяет создать большую поверхность остекления. Алюминиевый профиль. Достоинством этого профиля является его легкость и достаточно высокая прочность.

Какие материалы используют для остекления крыши?

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Важно! Самое главное при выборе материала остекления нужно обратить внимание на безопасность при использовании. Особенно на свойства материала.

Наряду с красотой стеклянная крыша имеет ряд недостатков.

Крыша из стекла не имеет утеплителя. Нужно продумать систему отопления.

В летнюю солнечную погоду, крыша из стекла будет служить теплицей. Поэтому следует подумать о защите от солнечных лучей в жаркие дни.

На крыше со временем накапливается грязь и пыль. За ней нужно ухаживать, поэтому при проектировании нужно учесть, что бы это было удобно сделать.

В зимнее время на крыше образуется наледь или накопление снега. Есть два варианта решения этой проблемы.