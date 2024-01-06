Как приготовить чёткий холодец из курицы. Простой рецепт без желатина

Не секрет, что холодец пользовался спросом у кочевых народов. Они обнаружили, что наваристый бульон застывает на холоде и превращается в желе. Купцам, путешественникам и охотникам было удобно брать такое блюдо с собой. При необходимости, его всегда можно разогреть и получить наваристый бульон.

Мы привыкли кушать холодец как угощение или закуску. Однако, чтобы частенько радовать себя таким блюдом, надо научиться его правильно готовить. Этот рецепт мы подготовили для вас, чтобы вы могли отведать холодец не магазинного, а домашнего приготовления.

Ингредиенты для холодца:

курица — 1,8 кг;

лук — шт.;

морковь — шт.;

вода — 3,5 л.;

лавровые листы;

Перец горошком;

чеснок — 3 зубчика;

соль.

Приготовление холодца:

Промываем курицу и делим на части. Отправляем вариться в кастрюле с водой. Когда курица закипит, убираем пену. Это важно, поскольку от нее зависит прозрачность холодца.

Очищаем луковицу и морковь, отправляем в кастрюлю к курице. Убавляем огонь до минимума, можно даже переставить кастрюлю на более маленькую конфорку. Бульон должен слегка подрагивать, но не полностью кипеть. Если в процессе появляется тонкая пленка, убираем ее с помощью ложки.

Добавляем лавровые листы, несколько горошин черного и молотого перца. Солим по вкусу, затем варим 1 час.

После готовности убираем лук и морковь. Мясо перекладываем в другую тару. Отсоединяем мясо от костей.

Бульон пропускаем через сито. На поверхности бульона образовалась полоска жира, избавляемся от нее с помощью ложки. Дополнительно вытягиваем лишний жир салфеткой.

Берем форму, на дно выкладываем чеснок, пропущенный через пресс. Мясо делим на волокна, укладываем в форму. Заливаем бульон.

Остужаем до комнатной температуры, затем отправляем в холодильник на одну ночь.

Холодец готов, угощайтесь.