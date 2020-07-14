В каком месяце лучше всего отдыхать в Крыму?

По
Евгений
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В каком месяце лучше всего отдыхать в Крыму?

Сейчас специалисты компании «Тез Тур» расскажут Вам о том, в когда лучше купить тур в Крым. Когда Вы сможете хорошо отдохнуть по самой низкой цене?

Забегая «вперед» скажем, что если Вы не хотите переплачивать, то выбирайте сентябрь и октябрь. Если же стоимость тура не имеет для Вас особого значения, то выбирайте середину августа.

На графике ниже вы можете увидеть минимальную цену во время сезона, а также температуру моря и воздуха по каждому месяцу. Кстати, вот здесь есть туры в Крым по самым лучшим ценам, обязательно посмотрите данное предложение.

На этих графиках можно увидеть, в каком месяце лучше всего отдыхать в Крыму. В верхних двух таблицах указана стоимость тура на 1 человека по месяцам, с авиаперелетом (на нижней таблице — при бронировании в феврале).

Цены очень сильно различаются между собой, так как на нижней картинке указана цена за 1 туриста, за 6 ночей при раннем бронировании еще в феврале-марте, на «верхней картинке» – в сезон.

В каком месяце лучше всего отдыхать в Крыму? Конечно, в сентябре

  • Существует множество причин выбрать сентябрь:
  • Цены в этом месяце существенно ниже, чем в предыдущие летние месяцы. При этом на курорте все еще очень жарко. Это касается и цен на различные развлечения, а также на блюда в кафе и ресторанах.
  • В сентябре в Крыму стоит «умеренная жара», около 24 градусов в среднем. При такой температуре сложно «сгореть» на солнце, но при этом можно загорать. Будет довольно жарко.
  • Вода – всё еще весьма теплая, 22,5 градусов. Комфортной для купания считается 21градус и выше.
  • Стоит отметить, что в Сочи или в это же время вода прогревается почти до 25 градусов, особенно в начале сентября. При этом туры сюда стоят столько же.
  • Вообще, в этом месяце в Крыму отдыхает намного меньше туристов. Вас не будет раздражать топа людей «на каждом шагу».

Почему август – самый лучший месяц для отдыха в Крыму, несмотря на его цену

  • Крым в этом месяце — особенный:
  • Июль и август – самые дорогие месяцы, по заверению менеджеров компании «Тез Тур» (tez-tour.club);
  • В это время здесь самая жаркая погода и самое теплое Черное море. Температура воздуха – 28-30 градусов, воды – 25 градусов;
  • Ближе к концу августа появляется основной урожай местных фруктов. Среди них – инжир, алыча, персики и виноград.
  • Расцветают интересные растения.
  • В каком месяце лучше отдыхать в Крыму всей семьей? Если вы едете с детьми в августе, то их не потребуется «отрывать» от учебы;
  • В этом месяце здесь реже идут дожди.
  • Если есть возможность взять тур в Ялту на день города, 10 августа, то обязательно воспользуйтесь ей. Это очень большой и красивый праздник с множеством концертов и фейерверком на берегу моря. 12 августа здесь с меньшим размахом проводится Курбам-Байрам.
  • Вообще, почти весь август Крым «фестивалит» различными шоу и праздниками.
  • Есть и несколько минусов августа:
  • Слишком много туристов. Они повсюду. Все лежаки – заняты.
  • Вода — самая теплая. Народу – очень много. Можно «подцепить» кишечную палочку, купаясь в этом скоплении людей.
  • Лучше выбрать наименее популярный курорт (Приморский пляж или Оленевку, Гурзуф и Форос).
  • В Оленевке, Николаевке и Евпатории иногда бывает массовый «наплыв» медуз. Он может быть и в июле, и в августе, и в сентябре.

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