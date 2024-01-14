Какую современную крупу обожали трипильцы: рецепт любимого блюда жителей древнейших мегаполисов

Трипильцы как жители самых больших доисторических поселений на территории современной Украины имели свои кулинарные предпочтения. У них был постоянный рацион, среди которых они выделяли любимые блюда.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Ученые предполагают, что в питании трипильцев ведущую роль занимали бобовые. Поселения, принадлежавшие Трипольской культуре, насчитывали около 15 тысяч жителей, что делало их самыми большими для своего времени.

Интересно Искусственный интеллект предложил свой рецепт борща: чем он отличается от того, какой готовите вы

Что пробовали наши предки

Около 4100 до нашей эры в лесостепной зоне северо-западнее Черного моря начали появляться крупные трипольские поселения площадью около 320 гектаров. Для ответа на вопрос, каким был рацион древних украинцев, ученые проанализировали изотопы углерода и азота более 480 костей людей и животных, а также обугленных зерновых культур и почвы, собранных из 40 различных мест.

Результаты доказали, что только около 10% рациона трипильцев состояло из мяса. Основным источником белка для этих старых жителей был горох, который составлял до 46% их рациона.

Рецепт горохового пюре

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Вкусное пюре / Иллюстративный фото unsplash

Ингредиенты:

– 2 стакана гороха;

– 100 грамм сливок;

– пол чайной ложки соли;

– 50 – 70 грамм масла;

– 2,5 стакана воды;

– 1 чайная ложка соли;

– полчайной ложки соды.

Приготовление:

Замочите горох в воде на несколько часов (лучше всего это делать на ночь). Слейте воду и хорошо промойте. Поместите крупу в кастрюлю и снова залейте водой. Добавьте соль и соду. Поставьте горох на плиту и готовите. В отварной горох поместите масло и немного разомните его прессом для картофеля. Добавьте сливки и полчайной ложки сахара. После этого, взбейте горох в блендере. Подавайте пюре с мясом или рыбой.

Что приготовить на ужин: вариант пасты с карамелизированным луком.