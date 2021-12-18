В Любимовке за год газифицировали 12 многоквартирных домов

В Любимовке газифицировали 12 многоэтажных домов. В двух из них – №17 и №39 по улице Фёдоровской – голубое топливо уже поступило в квартиры 17 декабря. Ещё два дома обещают подключить к газоснабжению до конца текущего года. Где-то завершается разводка, а где-то жильцам ещё нужно заключить договоры с ПАО «Севастопольгаз».

Десятки лет жители Любимовки ждали централизованное газоснабжение. Все эти годы людям приходилось заказывать баллоны с голубым топливом. Это и дорого, и небезопасно. Теперь же газ появился в 10 многоквартирных домах посёлка.

НИКОЛАЙ КИРЬЯН, житель дома №17 по улице Фёдоровской: «Это дороже было, чем природный газ. Баллон сейчас стоит 1600 рублей. На год нужно баллонов четыре. А сейчас жизнь прекрасная будет. Сделано всё быстро, качественно. Замечаний нет».

Однако замечания есть у жильцов 55-го дома по улице Фёдоровской. Здесь необходимое оборудование смонтировали ещё в 2019 году, но долгожданное голубое топливо так и не запылало в конфорках селян. Не во всех квартирах люди смогли выполнить требования, которые предъявляет ПАО «Севастопольгаз» – обеспечить полноценную вентиляцию за счёт наличия форточек и дверей на балконах.

«- Почему в другом доме сейчас газ пущен, а в этом нет?

— В течение 2021 года я вместе с представителями ПАО «Севастопольгаз» три раза обходили все квартиры. Все меня помнят. В каждой квартире были указаны недостатки. Половина жильцов дома устранила недостатки, половина – не устранила».

АЛЕКСАНДР ТРОЕКУРОВ, житель дома №55 по улице Фёдоровской: «Я считаю, что в этой системе непонятно, кого винить – то ли ПАО «Севастопольгаз», то ли РЭП «Север». Потому что РЭП «Север», наверное, обязан здесь больше проводить мероприятий, чем «Севастопольгаз».

Жильцам необходимо подать заявление в ПАО «Севастопольгаз», чтобы сотрудники предприятия проверили оборудование и составили акт соответствия жилого помещения нормам.

ЕВГЕНИЙ БУРМИСТРОВ, начальник управления ЖКХ и ТЭК Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «В некоторых квартирах, к сожалению, эти нормы не выдерживаются. Поэтому это может осложнить процесс заключения договора. Поэтому жителям тоже нужно быть готовыми к тому, что исполнить требования ПАО «Севастопольгаз» — это необходимость, которая, наверное, написана кровью. Газ является достаточно опасным продуктом и какие-то шутки с ним и поблажки невозможны. Это чётко нормированные требования, которые должны быть выполнены именно собственником либо нанимателем жилого помещения».

Жильцы 55-го дома по улице Фёдоровской обратились за помощью к сенатору Сергею Колбину, чтобы улучшить взаимодействие с управляющей компанией и ускорить процесс газификации.

СЕРГЕЙ КОЛБИН, сенатор Российской Федерации: «Ту работу, которую должна была выполнить управляющая компания «Север» не довели до логического конца за все эти годы. Можно было проработать вопрос по дополнительным форточкам, дверям. Поэтому газ сегодня дойдёт до газовых счётчиков и там на некоторое время опять остановится. Но в 39 и 17 домах мы проверили. Газ дошёл до газовых плит, до конфорок. Я думаю, это самый лучший подарок для жителей в конце 2021 года».

В доме №55 обещают заключить договоры с ПАО «Севастопольгаз» в течение нескольких дней. А до конца декабря голубое топливо обещают провести в ещё одну поселковую многоэтажку. Всего в этом году газифицировали 45 домов в отдалённых районах города.

Маргарита Борисенко, Юрий Реутин, «Севинформбюро»