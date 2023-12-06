Робот-пылесос для сухой и влажной уборки: гайд покупателям при выборе

Один из самых ценных ресурсов – время. Но зачастую мы тратим его впустую. Одно из занятий, которое отнимает много драгоценных часов и сил, – уборка. Никто не спорит, идеальная чистота очень важна, особенно если среди ваших домочадцев есть маленькие дети и родственники, страдающие аллергией. Однако, активные и занятые люди зачастую занимаются уборкой по выходным дням, когда хочется отдохнуть и расслабиться от монотонной рутины.

Робот-пылесос моющий – ваше подспорье в уборке дома

Инновационные технологии призваны максимально облегчить участь городского жителя. В представлении многих робот-пылесос – это игрушечное изобретение с ограниченным функционалом. На самом деле современный и мощный робот пылесос моющий способен самостоятельно, без участия человека, наводить чистоту в доме, собирать пыль, шерсть, очищать воздух от аллергенов и даже протирать полы до блеска.

На какие моменты обратить внимание при выборе робота-пылесоса с функцией сухой и влажной уборки? Остановимся на этом вопросе более подробно.

1. Мощность и Эффективность Уборки

Мощность робота-пылесоса определяет его способность справляться с различными видами загрязнений. Важно выбирать модель с достаточной мощностью всасывания, которая обеспечит эффективную сухую и влажную уборку.

2. Типы Щеток

Выбор щеток зависит от типов поверхностей в вашем доме. Мягкие ворсистые щетки подходят для твердых полов, в то время как комбинированные щетки с жесткими волокнами эффективны для ковровых покрытий. Некоторые модели оснащены специальными щетками для сбора волос и шерсти.

3. Уборка на Разных Поверхностях

Важно, чтобы робот-пылесос мог автоматически распознавать различные типы поверхностей и адаптировать режим уборки. Это обеспечивает более тщательную и деликатную очистку.

4. Типы Датчиков

Для навигации и ориентации в пространстве роботы-пылесосы моющие оснащены различными датчиками:

Гироскопы: Помогают роботу ориентироваться в пространстве и эффективно планировать маршрут уборки.

Камеры: Предоставляют более точное визуальное восприятие пространства, полезно для сложных планировок.

Лидары (лазерные датчики): Являются наиболее точными для картографирования и навигации, особенно в условиях недостаточного освещения.

Благодаря этим сенсорам устройство может выбирать оптимальные траектории передвижения, реагировать на препятствия, распознавать интерьер и предметы мебели на своем пути.

5. Дополнительные Функции

Современные роботы-пылесосы могут поддерживать различные дополнительные функции: программируемые графики уборки, управление через смартфон, автоматическую зарядку, а также функции безопасности для избегания столкновений и падений.

6. Аккумулятор и Время Работы

Время автономной работы моющего робота-пылесоса важно для больших пространств. Выбирайте модель с аккумулятором, обеспечивающим достаточное время работы для уборки всего дома без перезарядки.

7. Емкость Пылесборника и Резервуара для Воды

Убедитесь, что емкость пылесборника и резервуара для воды соответствует размеру вашего дома, чтобы минимизировать необходимость частых очисток и пополнений.

Вместо выводов

Цена робота-пылесоса для влажной уборки стартует от 7-8 тысяч гривен. Самые доступные по цене модели предлагает китайский гигант Xiaomi. Отлично себя зарекомендовали автоматические уборщики таких известных брендов:

Roborock;

ECOVACS;

Rowenta;

Lydsto;

Dreame и других.

Важно покупать робот-пылесос с функцией влажной уборки в интернет-магазинах официальных дилеров, где клиентам предложат выгодные условия покупки, рассрочку и длительную гарантию.