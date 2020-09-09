В России значительно упростили процедуру получения гражданства

Гражданство РФ – только крайняя ступенька этой большой лестницы. Для того, чтобы его получить, наверное, надо будет прожить более года по виду на жительство. Однако это тоже не первая ступенька, так как перед этим вам предстоит получить РВП. Цена получения гражданства России будет складываться из всех этапов, которые стоит пройти. А если вас интересует профессиональная помощь в получении гражданства , обращайтесь только к профессионалам на сайт immigrantconsult.ru.

Жители России нечасто спрашивают себя, кто и как получает гражданство России. Да и ответить на него могут неужели, что служащие Росстата. Попытаемся приоткрыть тайную завесу миграционной биографии миллионов жителей России. Что касается жителей Казахстана, Белоруссии и Киргизии необходимый срок проживания и в настоящий момент не будет больше полтора года.

За время, ушедшее после развала СССР (с1992 по 2013 годы), гражданство России получили ориентировочно 8 миллионов человек. Большое количество из них (5,8 миллиона) прибыли в Российской Федерации через органы ФМС (раньше МВД), а 2,2 миллиона прибыли через загранучреждения России. Подавляющее большинство соискателей (99,9%) стали гражданами РФ по простой схеме. Например, в девяностые годы оформить разрешение на гражданство можно было, подав подходящее заявление в порядке регистрации.

Закон о гражданстве (2002 год, поправки 2003 год) несколько затруднил данную процедуру. Был утвержден срок проживания в нашей стране, который должен составлять от 1,5 до 2 лет. Для жителей Казахстана, Белоруссии и Киргизии необходимый срок проживания и в настоящий момент не будет больше полтора года.

Гражданство для носителей русского языка также проходит в упрощенном режиме, впрочем более детальную информацию о его получении, в основном, предоставляет подходящее ведомство. Нечасто кто из соискателей проходит весь порядок получения гражданства. Он заставляет иметь непостоянное проживание не менее года и проживание по виду на жительство на протяжении 5 лет. Из каждый год получающих гражданство России нескольких десятков тысяч людей процедуру в общем порядке проходят только 50-60 соискателей. Отметим, что в прочих государствах, наоборот: лишь единицы могут оформить разрешение на гражданство в быстром (упрощенном) порядке, а главная масса соискателей проходят весь порядок получения гражданства.