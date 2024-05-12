Описание приготовления:
Лучше всего для капустников подойдет молодая капуста. У нее более нежные листья, но если все-таки капуста жесткая, перед припусканием ее лучше помять со щепоткой соли до мягкости. При желании для пикантности добавьте чеснок, аджику или любимые специи. Капустники лучше всего подавать в теплом виде со сметаной, но подойдет и томатный соус или майонез.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Овощи / Капуста Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 350 Грамм
- Сыр 50 Грамм (твердый)
- Мука 1 Ст. ложка
- Яйцo 1 Штука
- Сметанa 30 Грамм
- Масло топленое По вкусу (или растительное)
- Соль По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
82 ккал
Калорийность
3 г
Белки
4 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Капустники»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления капустников. Капусту сполосните, удалите кочерыжку и верхние, подпорченные листья. Зелень сполосните и обсушите.
Подготовленную капусту порежьте тонкой, короткой соломкой, посолите и перемешайте. Выложите капусту в сковороду слоем не более 5 сантиметров и поставьте на медленный огонь. Добавьте в сковороду две столовые ложки воды, закройте крышкой и тушите до мягкости. Снимите крышку, прибавьте огонь и, перемешивая, держите на плите до испарения жидкости.
Добавьте к капусте сметану, перемешайте и готовьте еще 2 минуты, перемешивая. Снимите с огня и полностью остудите.
Разбейте в сковороду с капустой яйцо, добавьте измельченную зелень и тертый на средней терке сыр. Все хорошо перемешайте.
Всыпьте в массу муку и перемешайте.
В другую сковороду выложите топленое масло и разогрейте на среднем огне. Столовой ложкой раскладывайте капустную массу в виде оладий. Готовьте капустники на среднем огне до румяной корочки с двух сторон, примерно по 3-4 минуты с каждой. Готовые капустники переложите на тарелку, дайте им немного остыть и подавайте к столу.
Приятного аппетита!