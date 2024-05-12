Описание приготовления:

Лучше всего для капустников подойдет молодая капуста. У нее более нежные листья, но если все-таки капуста жесткая, перед припусканием ее лучше помять со щепоткой соли до мягкости. При желании для пикантности добавьте чеснок, аджику или любимые специи. Капустники лучше всего подавать в теплом виде со сметаной, но подойдет и томатный соус или майонез.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Овощи / Капуста Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Капуста белокочанная 350 Грамм

Сыр 50 Грамм (твердый)

Мука 1 Ст. ложка

Яйцo 1 Штука

Сметанa 30 Грамм

Масло топленое По вкусу (или растительное)

Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

82 ккал

Калорийность

3 г

Белки

4 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Капустники»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления капустников. Капусту сполосните, удалите кочерыжку и верхние, подпорченные листья. Зелень сполосните и обсушите.

Подготовленную капусту порежьте тонкой, короткой соломкой, посолите и перемешайте. Выложите капусту в сковороду слоем не более 5 сантиметров и поставьте на медленный огонь. Добавьте в сковороду две столовые ложки воды, закройте крышкой и тушите до мягкости. Снимите крышку, прибавьте огонь и, перемешивая, держите на плите до испарения жидкости.

Добавьте к капусте сметану, перемешайте и готовьте еще 2 минуты, перемешивая. Снимите с огня и полностью остудите.

Разбейте в сковороду с капустой яйцо, добавьте измельченную зелень и тертый на средней терке сыр. Все хорошо перемешайте.

Всыпьте в массу муку и перемешайте.

В другую сковороду выложите топленое масло и разогрейте на среднем огне. Столовой ложкой раскладывайте капустную массу в виде оладий. Готовьте капустники на среднем огне до румяной корочки с двух сторон, примерно по 3-4 минуты с каждой. Готовые капустники переложите на тарелку, дайте им немного остыть и подавайте к столу.

Приятного аппетита!