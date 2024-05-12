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Капустники

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Капустники

Описание приготовления:

Лучше всего для капустников подойдет молодая капуста. У нее более нежные листья, но если все-таки капуста жесткая, перед припусканием ее лучше помять со щепоткой соли до мягкости. При желании для пикантности добавьте чеснок, аджику или любимые специи. Капустники лучше всего подавать в теплом виде со сметаной, но подойдет и томатный соус или майонез.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Овощи / Капуста Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная 350 Грамм
  • Сыр 50 Грамм (твердый)
  • Мука 1 Ст. ложка
  • Яйцo 1 Штука
  • Сметанa 30 Грамм
  • Масло топленое По вкусу (или растительное)
  • Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

82 ккал

Калорийность

3 г

Белки

4 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Капустники»

Капустники

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления капустников. Капусту сполосните, удалите кочерыжку и верхние, подпорченные листья. Зелень сполосните и обсушите.

Капустники

Подготовленную капусту порежьте тонкой, короткой соломкой, посолите и перемешайте. Выложите капусту в сковороду слоем не более 5 сантиметров и поставьте на медленный огонь. Добавьте в сковороду две столовые ложки воды, закройте крышкой и тушите до мягкости. Снимите крышку, прибавьте огонь и, перемешивая, держите на плите до испарения жидкости.

Капустники

Добавьте к капусте сметану, перемешайте и готовьте еще 2 минуты, перемешивая. Снимите с огня и полностью остудите.

Капустники

Разбейте в сковороду с капустой яйцо, добавьте измельченную зелень и тертый на средней терке сыр. Все хорошо перемешайте.

Капустники

Всыпьте в массу муку и перемешайте.

Капустники

В другую сковороду выложите топленое масло и разогрейте на среднем огне. Столовой ложкой раскладывайте капустную массу в виде оладий. Готовьте капустники на среднем огне до румяной корочки с двух сторон, примерно по 3-4 минуты с каждой. Готовые капустники переложите на тарелку, дайте им немного остыть и подавайте к столу.

Капустники

Приятного аппетита!

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