Варианты блокировки сим-карты Билайн

Одним из элементов системы управления стандартной СИМ-картой Билайн является временная или постоянная блокировка номера. Если необходимо осуществить эту операцию самостоятельно, можно воспользоваться одним из перечисленных на странице https://moj-bilajn.ru/kak-zablokirovat-sim-kartu-bilajn/методов. В представленной ниже информации они описаны очень кратко, но каждый сможет подобрать для себя максимально удобный и не затратный по времени вариант.

Через салон связи

Необходимо просто подойти в рядом расположенный салон связи Билайн. Консультанты произведут блокировку самостоятельно, предварительно выяснив постоянная она или временная. При осуществлении данной процедуры необходимо быть готовым предоставить паспортные данные, которые прописаны в договоре на оказание услуг связи.

Через горячую линию

Необходимо набрать 0611 или 09212. После этого останется просто следовать голосовому меню и подсказкам, которые выдает программа. Здесь будет рассказано, как отключить sim-карту абонента навсегда или заблокировать на какое-то определенное время.

Через личный кабинет

Для этого потребуется пройти обязательную регистрацию на официальном сайте оператора. В личном кабинете каждый человек отслеживает баланс, отключает дополнительные услуги, может производить денежные переводы. Чтобы произвести блокировку номера, потребуется выполнить следующие действия:

Войти в меню. Найти соответствующий раздел с блокировкой. Нажать на кнопку блокировки. Установить период или поставить галочку, если осуществляется постоянная блокировка.

Все достаточно просто, но если возникают определенные сложности, можно написать в чат операторам, они подскажут, как действовать в подобной ситуации.

В мобильном приложении

Достаточно удобный способ блокировки sim-карты. Здесь пользователю нужно будет выполнить несколько простых шагов:

Пройти авторизацию. Войти в меню. Перейти в настройки. Нажать блокировку номера. Проставить дату блокировки. Установить подтверждение операции.

В приложении вход осуществляется через номер телефона и присыланный позже пароль.

Постоянная блокировка

Подобная необходимость может возникнуть в том случае, если человек меняет место жительства, если принимает решение сменить оператора расторгнуть договор с компанией, которая предоставляет услуги связи. Произвести постоянную блокировку также можно разными способами. Есть возможность обратиться в отделение связи, связаться с консультантами по телефону горячей линии.

Важно знать одно условие, на основании которого компании Билайн самостоятельно блокирует номера. Если в течение 180 дней номер не был активным, организация автоматически аннулирует контракт об оказании услуг. Говоря иными словами, номер перепродает другому пользователю.