Рецепт: Картофельно-грибная колбаса — жареная

Ингредиенты:
картофель — 500 гр;
грибная икра — 300 гр;
мята сушеная — 2 ч.л.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — 1 ч.л.
Способ приготовления: Продолжаю делиться с вами рецептами домашней колбасы. В данном случае предлагаю вам картофельную колбасу с грибной икрой моего приготовления.
Итак для начала приготовим картофель.
Чистим и нарезаем картофель для варки.
Пока варится картофель берем нашу грибную икру.
Картофель мнем в пюре.
К картофелю добавляем грибную икру или просто обжаренные грибы с луком.
Все перемешиваем. И я решила добавить сухую мяту.
Промытую череву нанизываем на насадку для колбасы.
Формируем колбасу.
Колбаску выкладываем на противень, заложенный фольгой.
Собственно колбаска готова. И можно пожарить на сковороде или запечь в духовке.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.