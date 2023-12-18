Рецепт: Картофельно-грибная колбаса — жареная

Ингредиенты:

картофель — 500 гр;

грибная икра — 300 гр;

мята сушеная — 2 ч.л.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — 1 ч.л.

Способ приготовления: Продолжаю делиться с вами рецептами домашней колбасы. В данном случае предлагаю вам картофельную колбасу с грибной икрой моего приготовления.

Итак для начала приготовим картофель.

Чистим и нарезаем картофель для варки.

Пока варится картофель берем нашу грибную икру.

Картофель мнем в пюре.

К картофелю добавляем грибную икру или просто обжаренные грибы с луком.

Все перемешиваем. И я решила добавить сухую мяту.

Промытую череву нанизываем на насадку для колбасы.

Формируем колбасу.

Колбаску выкладываем на противень, заложенный фольгой.

Собственно колбаска готова. И можно пожарить на сковороде или запечь в духовке.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.