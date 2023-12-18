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Рецепт: Картофельно-грибная колбаса — жареная

На чтение: 1 минута
Рецепт: Картофельно-грибная колбаса — жареная

Ингредиенты:
картофель — 500 гр;
грибная икра — 300 гр;
мята сушеная — 2 ч.л.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — 1 ч.л.
Способ приготовления: Продолжаю делиться с вами рецептами домашней колбасы. В данном случае предлагаю вам картофельную колбасу с грибной икрой моего приготовления.

Итак для начала приготовим картофель.

Чистим и нарезаем картофель для варки.

Рецепт: Картофельно-грибная колбаса - жареная

Рецепт: Картофельно-грибная колбаса - жареная

Пока варится картофель берем нашу грибную икру.

Рецепт: Картофельно-грибная колбаса - жареная

Картофель мнем в пюре.

Рецепт: Картофельно-грибная колбаса - жареная

К картофелю добавляем грибную икру или просто обжаренные грибы с луком.

Рецепт: Картофельно-грибная колбаса - жареная

Все перемешиваем. И я решила добавить сухую мяту.

Рецепт: Картофельно-грибная колбаса - жареная

Промытую череву нанизываем на насадку для колбасы.

Рецепт: Картофельно-грибная колбаса - жареная

Формируем колбасу.

Рецепт: Картофельно-грибная колбаса - жареная

Колбаску выкладываем на противень, заложенный фольгой.

Рецепт: Картофельно-грибная колбаса - жареная

Собственно колбаска готова. И можно пожарить на сковороде или запечь в духовке.

Рецепт: Картофельно-грибная колбаса - жареная

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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