Важность лечебных настоек для организма

Проблема снижения скорости роста волос преследует много. У кого-то они выпадают, кто-то просто хочет поскорее отрастить длинные. Сегодня я расскажу вам о том, как я избавилась от выпадения волос дома, без каких-либо серьезных усилий и денежных трат.

Данным способом я лечила волосы достаточно давно: я проводила целый курс лечения. Результат был восхитительный: появлялись новые волоски, их состояние в целом улучшилось, сократилось выпадение. И вот не так давно я вернулась к этому замечательному рецепту спустя долгое время. Прочитать тут вы можете о полезных свойствах настойки лечебной из восковой моли.

Настойка календулы для волос, вот все ингредиенты, которые вам понадобятся: касторовое масло, настойка календулы и деготь. В любой аптеке их можно купить за сущие копейки. Старайтесь пользоваться стеклянной тарелочкой, а не металлической.

Итак, вам понадобится чайная ложка настойки календулы: добавьте ее в чашку. Туда же добавьте треть чайной ложки дегтя и пару ложечек касторового масла. Все это размешайте, как следует, до образования однородной консистенции.

Полученную массу равномерно нанесите на корни волос. Для достижения лучшего эффекта наденьте шапочку для душа или пакет, укутайте голову полотенцем и походите так минут 15. Затем все тщательно смойте.

Постарайтесь промыть волосы шампунем как следует: все же деготь оставляет неприятный запах. Мой фаворит среди шампуней – Keen. После него я наношу спрей Kapous, который тоже очень люблю за его приятный запах. Он кстати и перебивает у меня ароматы дегтя. Так что запах я устраняю полностью.

Чем полезны компоненты маски

Результат действительно потрясающий. Деготь способствует стимулированию роста волос за счет пробуждения волосяных луковиц волос. Как известно, его добавляют в некоторые лечебные шампуни, которые продаются в аптеках. Он также отлично питает корни волос и усиливает их рост.

Что касается касторового масла, то тут и говорить нечего: все знают о том, как оно полезно для наших волос и ногтей. Оно защищает наши волосы от внешних воздействий, например, погоды, жары и влажности. Кроме того, оно, как и деготь, способствует пробуждению волосяных луковиц, стимулирует их работу. Касторкой лечат перхоть, зуд, раздражения кожи головы.

Если ваши волосы быстро мажутся, касторка и тут поможет: она урегулирует уровень выработки жира кожи. Да и внешне оно работает на ура: волосы после него здоровые, блестящие, упругие и гладкие.

Казалось бы, для чего в данной маске настойка календулы. Однако она способствует интенсивному разогреванию кожи головы, ведь в ней содержится спирт. Кроме того, календула оказывает антибактериальный и успокаивающий эффекты. Никакого раздражения и ожога вы не получите, так как концентрация спирта в настойке ничтожно мала.

Итак, данная маска состоит из компонентов, которые можно купить в любой аптеке, при этом стоят они очень недорого. Ее необходимо делать в тех случаях, когда вы заметили, что у вас сильно выпадают волосы. Маска усиливает кровообращение, стимулирует рост новых волос. Вы достаточно скоро увидите новые короткие волоски, если будете делать эту маску регулярно.

Я до сих пор использую ее. Спустя пять применений я заметила несколько рядов новых волос: какие-то достигают 3 см в длину, какие-то пока только около 3 мм. В следующем отзыве я обязательно продемонстрирую вам фотографии. Маску необходимо наносить регулярно, раза три в неделю, всего 10 раз.

Единственное, о чем хотела бы сказать, это наличие неприятного запаха, но его можно достаточно легко устранить при помощи шампуней. Кроме того, блондинкам не рекомендую: цвет может быть испорчен. А в целом, однозначно советую попробовать всем, кто хотел бы подлечить свои волосы, остановить их выпадение и оздоровить их.