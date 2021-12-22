Ведение бизнеса в Польше. Как получить разрешение на работу в Украине для белорусов

Польша — самая густонаселенная страна Центральной Европы с потребительским рынком более 38 миллионов человек.

Страна пережила экономический спад лучше, чем большинство стран Европы. Он стал одним из самых привлекательных европейских регионов для иностранных инвесторов благодаря стабильной экономической и политической среде, образованной рабочей силе и выгодному расположению в самом центре континента, что обеспечивает легкий доступ к экспортной базе, насчитывающей более 500 миллионов человек. А вот здесь вы можете узнать, как получить разрешение на работу в Украине для белорусов.

Начиная свой бизнес

Компании с ограниченной ответственностью являются наиболее распространенной формой представительства иностранных компаний в Польше. Начало бизнеса может быть долгим процессом, и, скорее всего, на выполнение различных процедур уйдет больше месяца. Прежде чем вносить капитал на банковский счет, подавать в Государственный судебный реестр и вносить НДС, необходимо нотариально заверить соглашение компании.

Разрешения на работу

Закон о содействии занятости и институтам рынка труда гласит, что работодатель может нанимать иностранных рабочих после получения разрешения от местного губернатора. Граждане из стран ЕС имеют право работать в Польше без разрешения на работу, но тем, кто не проживает в этих регионах, требуется разрешение на работу, а также соответствующая виза. Вы можете перейти на сайт визового центра и получить визу в Польшу.

Уплата налогов

Ставка корпоративного налога составляет 19%, а базовая ставка НДС составляет 23%, что применимо к большинству товаров и услуг. Компании также облагаются множеством других сборов, включая взносы в Учреждение социального обеспечения и Государственный фонд для инвалидов.

Трудовой договор

Польский Трудовой кодекс гласит, что трудовой договор должен быть составлен в письменной форме и должен содержать информацию, касающуюся типа договора, даты заключения, условий найма и вознаграждения, типа работы, места работы, рабочего времени и даты начала. Работодателям также разрешается заключать коллективные договоры.

Уволенные сотрудники обычно имеют право на выходное пособие. Сумма колеблется от зарплаты за один до трех месяцев, в зависимости от того, как долго сотрудник проработал на работодателя. Это применимо к компаниям, в которых работает не менее 20 человек.