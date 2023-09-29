Вот как я готовлю куриные грудки для гостей. Куриные рулетики с сыром

Бывает, удивить гостей новыми блюдами довольно трудно. Дело в том, что многие привыкли к традиционным кушаньям. Поэтому с некоторым недоверием относятся к непривычным закускам или оригинальным салатам. Нужно тщательно подбирать меню для праздничного стола. Иначе закуска рискуем простоять на столе весь праздник нетронутой.

Одним из беспроигрышных вариантов для закусок является приготовления мясных деликатесов. Например, можно сделать куриные рулетики с сыром — выглядят они как шашлык, простые в подаче и готовке.

Ингредиенты для куриных рулетов:

Куриное филе — 3 шт.;

Сыр — 200 г;

Яйцо — 3 шт.;

Панировочные сухари;

Соль — 1 ч. л.;

Приправа для курицы — 1 ст. л.;

Кориандр — 1 ч. л.;

Черный перец — 1 ч. л.

Приготовление куриных рулетов:

Каждое куриное филе делим на два тонких стейка, отбиваем молотком или ножом. Выкладываем стейки на пищевую пленку слегка внахлест.

В чаше смешиваем соль, приправу для курицы, кориандр и черный перец. Посыпаем мясной пласт специями. Нарезаем сыр пластинами толщиной 2-3 см.

Выкладываем на мясной пласт сырные пластины, заворачиваем сыр в рулет из курицы.

Заматываем рулет пищевой пленкой, фиксируем и отправляем в холодильник на 3 часа.

Делим рулет на небольшие кусочки, каждые несколько кусочков насаживаем на шпажку.

В отдельную миску разбиваем яйца, солим и взбиваем. Переливаем яичную смесь на плоскую тарелку, в отдельную плоскую тарелку высыпаем панировочные сухари.

Обволакиваем кусочки на шпажке сперва в яйце, а затем в панировочных сухарях.

Выкладываем рулетики на противень, застеленный пергаментом.

Запекаем рулеты в духовке при 190 градусах 40 минут.

Получается отменная закуска или даже полноценный ужин. Советуем подавать рулетики с овощным салатом.