Я мог бы проделать большую работу по теме выбора освещения для велосипеда. Но в зависимости от того, как мы ездим, наши ожидания меняются от велосипедной лампы. Вместо этого ниже я публикую список вещей, на которые следует обратить внимание при покупке велосипедной лампы. Еще ниже я публикую список отзывов о лампах. Они помогут вам найти подходящую модель в соответствии с вашими ожиданиями. А купить велофонарь можно по ссылке купить велофонарь

Количество люмен — сила переднего фонаря для меня не менее 150 люмен (оптимальное 300), за городом 500 люмен, а в поле не менее 800 люмен.

угол переднего света — не должен быть слишком пунктуальным.

количество режимов освещения — например, 100% мощность, 50% мощность, 20% мощность, мигающий режим (полезен в течение дня).

способ установки — чем более универсален, тем лучше (относится как к подфарникам, так и к задним фарам).

качество изготовления — защищена ли лампа от падения, правильно ли закреплена ли ли линза от падения и разбития.

Водонепроницаемость — на мой взгляд, очень важный вопрос, даже если вы не планируете ездить под дождем (а будете ездить в любом случае).

способ зарядки — встроенный аккумулятор для USB, палочек, ячейки 18650

многофункциональный — например, фара с красным светом, функция Powerbank.

Цена творит чудеса?

Я так не думаю. Ты можешь найти хорошее соотношение цены и качества. Но знайте, что передняя лампа на 20 PLN даст меньше света, чем телефон. Стоимость приличного велосипедного фонаря составляет не менее 150 злотых за комплект. Кроме того, вы обычно покупаете батареи, а иногда и зарядное устройство. Хотя светильники со встроенной аккумуляторной батареей, которую мы заряжаем через USB-разъем, становятся все более популярными (стоит проверить, можно ли заряжать светильник, когда он включен — это важно, если вы хотите использовать его, например, во время вождения автомобиля всю ночь напролет). А если вас интересует велокомпьютер, посмотрите на странице https://www.x-zone.com.ua/velo/computers.html.

Я знаю, что это большие деньги, но мы не тратим их на глупости. На эти деньги мы покупаем себе охрану. Я всегда думал, что мы можем потратить кучу денег на гаджеты. На планшете, цифровой абонемент Polsat, углеродная корзина для бутылки, новые манжеты тройной рапид-супер-пожар-двухсменный ручной тормоз-космо-захват; ) Мы экономим на освещении, обслуживании и застежках. Но сейчас не время и не место убеждать в том, что действительно важно. Если вы посмотрите сюда, значит, вы убеждены.