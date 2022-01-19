Вендинг. Многофункциональные автоматы для приготовления кофе

Минуты наслаждения вам может подарить даже чашка правильно приготовленного кофе. Что интересно, в среднем за год человек выпивает около тысячи чашек кофе, но лишь 5% из этих людей действительно знают, что они пьют. Зачастую это люди, имеющие возможность самостоятельно готовить кофе и не пользоваться растворимым (который вряд ли, в принципе, можно назвать кофе), т. е. обладатели кофемашин. Они могут позволить себе создавать неповторимые ароматы у себя дома и точно знают, из каких зерен приготовлен напиток.

В настоящее время в Украине отмечается рост популярности вендинговой формы торговли, при которой в качестве продавца и магазина выступает автомат. Перспективы вендинга на украинском рынке очень широки, что обусловлено, в первую очередь, тем, что этот вид деятельности только начал развиваться. Также переходите на сайт https://coffeepoint.biz.ua/dispensers, где вы сможете купить диспенсеры для одноразовых стаканов и лючки для мусора.

Активному внедрению торговых автоматов способствует ряд преимуществ, которые они имеют перед традиционной формой розничной торговли. Во-первых, автомат занимает заметно меньше места, а значит, уменьшается арендная плата. Во-вторых, автомат способен работать круглосуточно, без перерывов и выходных. И, в-третьих, скорость обслуживания, как правило, выше.

Автоматы, готовящие многокомпонентные горячие напитки, не зависят от водопроводных коммуникаций, так как вполне могут быть подключены к автономным системам водоснабжения.

Существенную часть торговых автоматов составляют машины по приготовлению кофе. Многие автоматы позволяют выбрать тип напитка, сорт кофе, крепость, количество сахара и добавки (молоко, сливки). Заказ осуществляется при помощи нескольких кнопок, и дисплея, на который выводится информация о формирующемся заказе.

Автоматы для приготовления кофе оснащены приемниками монет и купюр, могут выдавать сдачу. Существуют модели, позволяющие расплачиваться кредитками. Скорость приготовления напитка и выдачи его клиенту составляет всего несколько секунд.

В дополнение к основному своему предназначению, многофункциональные автоматы для приготовления кофе могут готовить чай и продавать прохладительные напитки.

Поскольку имеют очень высокую производительность, до 200 чашек кофе в час, они прекрасно подходят для установки в местах огромного скопления людей – больших магазинах, офисах крупных фирм, учебных заведениях или бытовых помещениях промышленных предприятий.