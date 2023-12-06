ГлавнаяРецептыЭти ингредиенты есть в вашем холодильнике: рецепт салата на Новый год Эти ингредиенты есть в вашем холодильнике: рецепт салата на Новый год На чтение: 1 минута Новогодние праздники – это время, когда стол наполняется вкусными блюдами. Среди множества вкусностей, которые можно подавать на новогодний стол, особое место занимает салат с копченой курицей. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Салат с копченой курицей и сыром – очень быстрый рецепт, созданный для тех, кто хочет быстро накрыть стол и не стоять у плиты. Его непревзойденный вкус и утонченный аромат станут настоящим украшением праздничного стола. Читайте также Идеальный семейный ужин на Николая: готовим особый кош с курицей и сыром Рецепт салата с копченой курицей на Новый год Время: 20 минут Порций: 3 Ингредиенты: – 2 огурца; – 150 грамм копченого филе (если нельзя взять копченую ветчину); – 150 грамм твердого сыра (лучше всего подойдет Эдам) – 180 миллиграмм натурального йогурта; – 20 грамм жареного лука; – 2 зубчика чеснока; – соль, перец, прованские травы по вкусу. Приготовление: Сыр следует натереть на терке и поместить в миску. Курицу нарежьте кубиками или тонкими брусочками. Добавьте в сыр. Вымойте, очистите огурец и нарежьте кубиками. Добавьте в салат и перемешайте. Натуральный йогурт вылейте в миску и добавьте пропущенный через пресс чеснок. Всыпьте специи (соль, перец, прованские травки). Все перемешайте и полейте соусом. Также подойдет на новогодний стол: рецепт салата «Мимоза». Поделитесь с друзьями