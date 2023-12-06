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Эти ингредиенты есть в вашем холодильнике: рецепт салата на Новый год

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Эти ингредиенты есть в вашем холодильнике: рецепт салата на Новый год

Новогодние праздники – это время, когда стол наполняется вкусными блюдами. Среди множества вкусностей, которые можно подавать на новогодний стол, особое место занимает салат с копченой курицей.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Салат с копченой курицей и сыром – очень быстрый рецепт, созданный для тех, кто хочет быстро накрыть стол и не стоять у плиты. Его непревзойденный вкус и утонченный аромат станут настоящим украшением праздничного стола.

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Рецепт салата с копченой курицей на Новый год

  • Время: 20 минут
  • Порций: 3

Ингредиенты:
– 2 огурца;
– 150 грамм копченого филе (если нельзя взять копченую ветчину);
– 150 грамм твердого сыра (лучше всего подойдет Эдам)
– 180 миллиграмм натурального йогурта;
– 20 грамм жареного лука;
– 2 зубчика чеснока;
– соль, перец, прованские травы по вкусу.

Приготовление:

  1. Сыр следует натереть на терке и поместить в миску.
  2. Курицу нарежьте кубиками или тонкими брусочками.
  3. Добавьте в сыр.
  4. Вымойте, очистите огурец и нарежьте кубиками.
  5. Добавьте в салат и перемешайте.
  6. Натуральный йогурт вылейте в миску и добавьте пропущенный через пресс чеснок.
  7. Всыпьте специи (соль, перец, прованские травки). Все перемешайте и полейте соусом.

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