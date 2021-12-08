Від чого залежить ефективність роботи гліфосату

Результати щорічного застосування гліфосатсодержащих гербіцидів мають позитивний ефект — загальна засміченість полів багаторічними бур’янами з кожним роком знижується.

Вже немає потреби переконувати аграріїв у тому, що з багаторічними бур’янами треба боротися не в посівах сільськогосподарських культур, а в проміжку між збиранням та посівом або у парових полях. Здається, все просто — застосовуй і будь спокійним. Але чому ж тоді часто виникають питання – у сусіда все добре, а в мене препарати не працюють. У чому причини невисокої ефективності гліфосату, на які підводні камені можна натрапити при їх застосуванні? Фахівці компанії «Агро Експерт Груп» склали рекомендації, які допоможуть отримати гарантований результат у разі застосування гербіцидів на основі гліфосату. Бiльш детально на порталi Агроном.

Використовуйте оптимальні норми витрати гліфосату

Багато аграрії, намагаючись заощадити, знижують норму витрати, що призводить до неповної загибелі багаторічних бур’янів, що сприяє розвитку стійкості. У таблиці 1 наведено дані за нормами, необхідні для загибелі тих чи інших видів бур’янів, для гліфосатів з концентрацією 360 г/л за д. в. — це багатьом відомий гербіцид Тотал.

Середня біологічна ефективність глифосатсодержащих гербіцидів (360 г/л) в залежності від норми внесення.

Не поспішайте проводити механічну обробку

Після обробки бур’янів гліфосатом поглинання препарату рослиною та його переміщення у кореневу систему відбувається повільно. Провівши механічну обробку не раніше, ніж через 21 день після обприскування, ми даємо час для додаткового поглинання кореневою системою гліфосату, особливо це стосується кореневідпорних бур’янів. Мінімальний час, необхідний для проникнення препарату в рослину, – 1 – 3 дні для однорічних бур’янів та 3 – 5 днів для багаторічних. Так як гліфосат пересувається по всій кореневій системі бур’янів, повна їх загибель (пожовтіння та засихання) відбувається протягом 21 — 28 днів.

Вибирайте оптимальну норму витрати робочого розчину

Оптимальна витрата води призводить до утворення крапель із високою концентрацією гліфосату, що покращує поглинання препарату бур’янами. Норма витрати робочої рідини коливається в межах від 50 до 200 л/га і залежить від температурного режиму, зволоженості поверхні листя, від виду техніки, що обприскує, наявності сольової домішки, які взаємодіють з солями гліфосату. Крім цього, слід пам’ятати, що при внесенні гліфосатів методом малооб’ємного обприскування зростає ризик формування дрібних крапель, які можуть переноситися потоками повітря і при поривах вітру викликати ушкодження прилеглих культур, а потрапивши на рослини можуть швидко випаруватися через високі температури повітря.