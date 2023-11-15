Быстро и вкусно: готовим завтрак за 15 минут. Шикарно получается: всё дело в начинке

Гренки считаются одним из самых древних видов блюд. Это связано с тем, что люди изначально придумали хлеб, а затем стали экспериментировать с ним. Остатки хлеба не выбрасывали, так как процесс приготовления выпечки был трудоемким. Поэтому хлеб съедали даже в черством виде. Но, позднее был придуман рецепт для более вкусного употребления сухого хлеба. Его замачивали в молоке и яичной смеси, а затем поджаривали.

Позднее этот способ приготовления черствого хлеба использовался во всех странах Европы. Однако, в каждом государстве гренки назывались по-разному.

В Испании и Италии гренки готовят с сырами, во Франции с джемом, в Англии и Германии подают к яичнице.

Расскажем, как сделать вкусные гренки на завтрак.

Ингредиенты для гренок:

Батон — 1 шт.;

Яйца — 3 шт.;

Творог — 4 ст.л.;

Сыр — 100 г;

Укроп — 1 пучок;

Масло сливочное — 30 г;

Масло растительное — 3 ст.л.;

Соль — щепотка.

Приготовление гренок:

Делим батон на кусочки, через каждый полный глубокий надрез делаем неглубокие. Так получаем два куска, соединенных вместе будто книжка.

В отдельной миске смешиваем творог с сыром, натертым на крупной терке. Шинкуем укроп, высыпаем вместе с солью в смесь творога и сыра.

В отдельную миску разбиваем яйца, взбиваем. Выкладываем в хлебную книжечку пару ложек начинки, обваливаем в яйце.

В сковороде разогреваем растительное масло, растапливаем сливочное. Выкладываем гренки в яйце на сковороду, обжариваем гренки с обеих сторон до золотистого цвета.

В результате мы получаем вкусный завтрак к чаю.

Эти гренки сытные, их можно взять с собой как перекус.