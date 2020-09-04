Видеодомофон: аналоговый или IP? Что выбрать?

При ремонте или строительстве дома стоит задуматься о своей безопасности, основной гарантией которой является обеспечение входа в собственность. Одним из устройств, выполняющих роль охранника на входе, является видеодомофон. Однако перед тем, как принять решение о покупке, стоит ознакомиться с возможностями устройств, имеющихся на рынке.

Аналоговый видеодомофон

Видеодомофоны https://pipl.ua/ru/videodomofony-neolight/ контролируют доступ входной зоны в собственность. Они позволяют установить аудио-видео соединение с посетителем, просматривать окрестности внешней камеры или управлять болтом, установленным на входе в собственность.

Аналоговые версии этих устройств характеризуются проводным соединением между модулями комплекта. Обычно реализуется с использованием четырех- или шестипроводного кабеля, отвечающего за передачу аудио-видео и питание.

Базовая версия комплекта видеодомофона состоит из внешней кассеты (домофона), устанавливаемой на воротах или воротах объекта, и монитора, предназначенного для установки внутри помещения. Иногда такой набор можно расширить дополнительным монитором или переговорным устройством (трубкой). Мы можем установить их, например, на другом этаже дома или в другой комнате нашей квартиры.

Недавно на рынке появились гибридные модули для аналоговых решений, позволяющие конвертировать сигнал и отправлять его через Интернет, изменяя функционал обычного видеодомофона на IP-версию — читайте в отдельной статье.

Цифровые видеодомофоны

В отличие от аналоговых систем, цифровые видеодомофоны чаще всего требуют использования дополнительного модуля управления, благодаря которому, например, они упрощают установку, позволяя использовать двухжильный кабель для одновременной передачи аудио-видео и подачи питания.

Цифровые видеодомофоны более гибкие, чем их аналоговые аналоги. В дополнение ко всем опциям, доступным в аналоговых решениях, дополнительные цифровые модули позволяют расширить функциональные возможности устройства, например, с помощью ручного или автоматического управления освещением с позиции монитора. Если используется модуль GSM, переадресация вызова (только аудио), контроль дверной засовы на мобильный телефон (не обязательно смартфон).

В случае с цифровой двухпроводной системой стоит обратить внимание на неоспоримое преимущество — возможность использования старого кабеля, даже звонкового. Это решение наверняка заинтересует пользователей, которые ремонтируют свой дом, или тех, кто приобрел недвижимость с подъездной дорожкой или готовым входом в здание.

Кроме того, стоит обратить внимание на очевидное преимущество цифровой системы перед аналоговой — качество передачи аудио-видео.

Какой видеодомофон выбрать?