Классический рецепт приготовления беляшей предусматривает использование большого количества жареного масла. Согласитесь, во фритюре всё получается вкуснее. Но если вы хотите поберечь свои поджелудочную, такой выпечкой лучше не злоупотреблять. Рекомендую испробовать беляши без дрожжей в духовке: не менее сочные и вкусные, чем оригинальное блюдо.

Такие татарские пирожки с мясом я готовлю стабильно раз в месяц, чтобы не надоедали. Зато большую партию! Часть ее съедается буквально за вечер, а остальное я пакую в судочки и отправляю с мужем на работу и с ребенком в школу. Отличный сытный перекус, не пачкающий рук и одежды.

Как приготовить беляши без дрожжей

Чтобы приготовить такой вариант беляшей, мало исключить из классического рецепта сухие дрожжи. Также вам придется заменить молоко натуральным йогуртом. Какие еще изменения потерпели оригинальные беляши в процессе «здорового» преображения, рассказываю далее.

Ингредиенты

Пшеничная мука2 стак. Яйцо3 шт. Йогурт1 стак. Сливочное масло180 г Соль щеп. Сода щеп. Говяжий фарш300 г Картофель2 шт. Лук1 шт. Куриный бульон100 мл

Приготовление

Слегка размякшее сливочное масло (100 г) разотрите руками с мукой, солью и содой в крошку. К ней добавьте йогурт без вкусовых добавок и 2 яйца. Замесите мягкое тесто, постепенно подсыпая муку. Дайте ему отдохнуть. За это время приготовьте начинку. Картошку очистите и нарежьте мелким кубиком. Таким же образом измельчите лук. Смешайте подготовленные овощи с фаршем. Посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте. Тесто скатайте в колбаску и поделите на одинаковые кусочки. Их размер вы увидите на картинке. Каждый кусочек раскатай те в лепешку. На середину выложите начинку и скрепите края, оставив в центре небольшое отверстие. Выложите пирожки на противень, предварительно выстеленный пергаментом, и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Затем в каждое отверстие выложите по небольшому кусочку сливочного масла.Готовьте выпечку еще 20 минут: до тех пор, пока жидкость внутри пирожков не испарится, а тесто не подрумянится. Далее смажьте каждый беляш яйцом и добавьте внутрь каждого по 1 ст. л. бульона. Уже спустя 15 минут они будут готовы.

Если вам больше по вкусу мягкие беляши, сразу после приготовления сложите их в казан и накройте крышкой. Благодаря пару они размягчатся, не теряя свой румяный аппетитный вид. Готовьте с удовольствием, а результатами делитесь в комментариях!