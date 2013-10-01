Видеоролики для компании

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Людям не хватает времени на поиск информации о продуктах и услугах, а затем на чтение длинных описаний их функциональных возможностей. Подавляющее большинство покупателей предпочитают нажать кнопку «Играть», чтобы посмотреть короткое видео и узнать как можно больше о предмете, представляющем для них интерес, в кратчайшие сроки. Кстати, пример можно посмотреть на сайте video-vision.net

Анимация на белой доске — это инструмент, позволяющий мгновенно взаимодействовать с потенциальным клиентом, благодаря своей короткой, визуально привлекательной форме и богатому и увлекательному контенту.

Мы начинаем анимацию белой доски с описания проблем, с которыми сталкиваются ваши потенциальные клиенты. Таким образом, видео дает ответы на их вопросы и показывает, что вы понимаете трудности, с которыми сталкиваются покупатели. Затем мы представляем практические преимущества вашего продукта или услуги и то, как они помогают решить соответствующие проблемы.

При создании наших мультфильмов мы следим за тем, чтобы они эффективно представляли функции вашего продукта, и чтобы они эмоционально привлекали клиентов.

В последней части мультфильма мы размещаем «призыв к действию», что является поощрением к конкретным шагам — проверьте больше информации на сайте, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации, а самое главное — покупки. Покупатели, благодаря тому, что они посмотрели ваше видео, знают, что вы в состоянии ответить на их потребности и чувствуют себя более открытыми для дальнейшего контакта.

Наиболее важным для нас является повышение осведомленности о ваших продуктах или услугах среди заинтересованных лиц. Пусть анимация на белой доске станет первой точкой контакта между вами и теми, кто ищет решение своих проблем — местом, где люди становятся вашими клиентами.

Качество, которого вы ожидаете.

Каждая анимация на доске — это еще одна страница в истории нашей компании, приключение, в которое мы вас возьмем. Цель проста — мы хотим создать видео, которым вы будете гордиться. Удовлетворенность наших клиентов является движущей силой нашей работы, поэтому мы стараемся сделать так, чтобы каждый элемент процесса производства анимационных досок постоянно совершенствовался. Мы придаем большое значение деталям и постоянно совершенствуем методы нашей работы, выходя на новый уровень создания анимации, графических элементов, копирайтинга и звука.