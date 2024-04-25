Рыба с молодыми картофелем в духовке: изюминка постного меню

При подаче блюдо посыпьте зеленью. Так оно будет еще ароматнее.
Молодой картофель и рыба, запеченные в духовке, – вкусное и полезное блюдо, которое идеально подходит для постного меню. Как его приготовить, рассказали в блоге «Кулинарная книга».
Рыба с молодыми картофелем в духовке
Ингредиенты:
- рыба – 1 шт.
- молодой картофель – 300 гр;
- помидоры – 2-3 шт;
- луковица – 1/2 шт;
- перец – 1 шт;
- соль, перец – по вкусу;
- сметана – 2 ст. л;
- прованские травы;
- горчица – 1 ч. л;
- мед – 1 ч. л;
- масло растительное – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Молодой картофель отварить и порезать его пополам. Лук, помидоры, перец порезать.
Рыбу почистить и сделать на ней насечки.
Для соуса смешать сметану, мед, горчицу, растительное масло. Чтобы было вкуснее, можно добавить любимую приправу.
На пергамент выложить картофель, овощи, добавить соль, перец и прованские травы. На верх выложить рыбу и полить соусом. Отправить все в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 20-25 минут.
При подаче можно посыпать зеленью.
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