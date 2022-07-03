Види та типи розчинів для лінз

Як вибрати розчин для лінз

Для комфортного та безпечного носіння багаторазові лінзи потребують обробки спеціальними розчинами. Засоби використовуються для знезараження, знежирення, зволоження та очищення. Щоб забезпечити комфортне та безпечне зберігання, тип розчину підбирається залежно від виду лінз. Давайте розберемося, яку рідину варто вибрати та яким брендам-виробникам довіряти.

Які бувають розчини для лінз

Є чотири види розчинів для лінз:

Водно-сольовий. Виконує функцію зволоження та пом'якшення. Чи не знезаражує і не очищає лінзи, тому практично не використовується. Багатофункціональний, чи універсальний. Поєднує антисептичні, зволожуючі, очищаючі, пом'якшувальні властивості. Підходить для будь-якого типу лінз. Більшість багатофункціональних засобів мають спеціальний контейнер, який зручно носити із собою. Якщо лінза випадково впаде, її можна одразу обробити. Ферментний або ензимний. Випускається як таблеток. Його призначення — очищення лінз від органічних відкладень, з якими не справляються функціональні розчини. Таблетка кладеться в клітинку контейнера, заливається рідиною, потім туди поміщається лінза на чотири години. пероксидний. Виготовляється на основі потужного антисептика — перекису водню. Вона глибоко проникає у поверхню лінзи, знищує бактерії та ефективно очищає від усіх видів забруднень. Такий розчин не підходить для тривалого зберігання лінз. При попаданні на слизову оболонку може спричинити запалення або навіть опік, тому після процедури очищення лінзи необхідно проминути в універсальному розчині. Як правило, такий розчин використовується тільки для лінз тривалого носіння раз на кілька тижнів, коли потрібно видалити наліт.

Як підібрати розчин для лінз

Одноденні лінзи не потребують обробки. Щоденне очищення гідрогелевих або силікон-гідрогелевих лінз здійснюється універсальним або багатофункціональним засобом без агресивних компонентів у складі, а для глибокого очищення використовуються пероксидні або ензимні варіанти. Однак потрібно мати на увазі, що для очищення кольорових виробів не можна використовувати розчин на основі перекису, оскільки вона руйнує пігмент, що фарбує.

Для правильного вибору розчину краще звернутися до офтальмолога. Лікар підбере ефективний засіб з урахуванням типу лінз та можливих алергічних реакцій. У салонах «https://opticaluxor.ua/catalog/kontaktni-linzi/rozchin» ви можете записатися на безкоштовну перевірку зору досвідченим офтальмологом: він підбере оптимальні лінзи та розчин для них.

Корисна порада: універсальні розчини випускаються у різних обсягах, аж до 500 мл. Найзручніше брати флакончики об'ємом 250-360 мл: по-перше, розчин виходить доступним за вартістю, по-друге, зазвичай до них у подарунок іде пластиковий контейнер для лінз. Є й компактні одноразові варіанти на 5 мл – їх зручно брати із собою у дорогу. Якщо ви купуєте новий засіб вперше, краще візьміть пляшечку невеликого об'єму: оскільки розчини мають різний склад, трапляються випадки алергічної реакції.