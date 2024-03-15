Овощные заготовки и рагу с баклажанами получаются всегда отменными. С этим вряд ли кто сможет поспорить. Однако подать такие блюда из синеньких эффектно и красиво — задача со звездочкой. Данная проблема не возникнет, если вы приготовите торт из баклажанов с помидорами. Так как он выглядит очень нарядно и презентабельно.

Чтобы овощные коржи такой закуски хорошо пропитались и были очень ароматными, рекомендуем смазать их специальной смесью. Возьмите для ее приготовления сметану, сыр, чеснок и свежую зелень. 2 минуты — и можно приступать к смазыванию баклажанных коржей.

Как украсить аппетитный торт из баклажанов с помидорами

Процесс декорирования этого блюда вам точно придется по душе. Он довольно незатейлив. Вам нужно лишь измельчить соленые крекеры и посыпать ими торт из синеньких. Выйдет безумно аппетитно и необычно!

Ингредиенты

Баклажан500 г Лук1 шт. Помидор3 шт. Яйцо2 шт. Пшеничная мука2,5 ст. л. Соль0,25 ч. л. Подсолнечное масло40 мл Сметана240 г Твердый сыр200 г Чеснок2 зуб. Петрушка1 пуч. Крекер10 шт.

Приготовление

Хорошенько промываем баклажаны под проточной водой. Удаляем плодоножку. Нарезаем баклажаны вместе с кожицей на кусочки произвольного размера. Помещаем овощ в чашу блендера. Измельчаем его до однородного состояния. Очищаем репчатый лук от шелухи. Крупно его нарезаем. Добавляем овощ к баклажану. Измельчаем их с помощью блендера. Выкладываем овощную массу в глубокую емкость. Вбиваем яйца. Добавляем соль и всыпаем просеянную пшеничную муку. Перемешиваем все ингредиенты до получения однородного густого теста.Разогреваем сковороду диаметром 16 см с небольшим количеством подсолнечного масла. Выкладываем на нее 2 ст. л. овощного теста. Аккуратно распределяем его по дну сковороды для получения равномерного слоя.Обжариваем баклажанную лепешку по 2 минуты с каждой стороны, установив средний огонь. Готовим таким образом 5 овощных коржей. Даем им остыть до комнатной температуры. Делаем начинку. Тщательно промываем петрушку. Мелко ее нарезаем. Очищаем чеснок. Измельчаем его, используя пресс. Натираем на терке твердый сыр. Промываем помидоры. Нарезаем их тонкими ломтиками.В глубокую мисочку выкладываем 200 г сметаны средней жирности. Добавляем к ней свежую зелень, чеснок и твердый сыр. Перемешиваем все ингредиенты до однородной консистенции.Выкладываем на блюдо кулинарное кольцо. Помещаем на дно тарелки баклажанную лепешку. Смазываем ее сметанной массой. Сверху выкладываем ломтики томатов. Потом снова помещаем овощной корж. Также щедро смазываем его сырно-сметанной смесью. Затем выкладываем помидоры. Чередуем таким образом слои, пока сверху не окажется последний баклажанный корж. Отправляем закуску на 2 часа в холодильник.Подготавливаем декор. Превращаем соленые крекеры в мелкую крошку, используя скалку или блендер. Достаем закусочный торт из холодильника. Смазываем его верх и бока оставшейся сметаной. Посыпаем блюдо крошкой из крекеров. Готово!

Чтобы закусочный торт выглядел очень красиво, посыпайте его бока и верх крекерной крошкой максимально аккуратно. Распределяйте ее равномерно. Также вы можете украсить такое блюдо из баклажанов кусочками томатов и свежей петрушкой. Кстати, ранее наша редакция делилась еще одним интересным рецептом из синеньких. Попробуйте приготовить румяные шницели из баклажанов в ореховой панировке. Их вкус — это что-то с чем-то.