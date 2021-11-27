Виды дорожных навесных щеток для уборочной техники

Для ухода за дорожным полотном и другими уличными поверхностями в нашей стране используют специальную технику, оснащенную навесным оборудованием с узкой специализацией. Оно предлагается в удивительном разнообразии, благодаря чему можно легко подобрать агрегат для любой задачи и машины. В России совсем несложно купить навесные дорожные щетки для уборочной спецтехники, только здесь https://hydrolider.net/g32862230-schetki-kommunalnye имеется более сотни эффективных моделей.

Специфика дорожных щеток

Щетка для уборочной спецтехники представляет собою агрегат особой конструкции, с посредством которого с дороги, обочин и прилежной территории убирают снег, грязь, лед, мусор и т.д. Основными его узлами является:

вращающийся вал с навешанными на него дисками со щетиной, которые одновременно являются расходными и сменными элементами;

редуктор, который работает на высоких оборотах;

корпус, в который заключены все функциональные органы, защищающий их от внешних воздействий;

колесная база, которая отвечает за легкое перемещение щетки вслед за тяговой машиной;

монтажный комплект, который состоит из элементов, нужных для установки и подсоединения к системам уборочного транспорта.

Некоторые модели агрегата могут иметь дополнительные элементы — систему орошения или обеспыливания, бункер для складирования собранного мусора. Особенностями конструкции дорожной щетки является наличие только одного подвижного узла (вала со щетиной), приводимого гидромотором. Благодаря этому моменту навеска отличается повышенной надежностью и долговечностью, низким уровнем шума во время работы. Сами щетки могут двигаться при средних и малых оборотах на нужных скоростях, что позволяет экономить топливо. Угол поворота функциональных элементов также можно менять в обе стороны для максимальной эффективности уборки.

Подключение уборочной щетки осуществляется к заднему валу отбора мощности машины-носителя – экскаватора, трактора, погрузчика, грузовика любой марки, класса, размера. Для установки достаточно стандартной навески.