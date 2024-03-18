Рыбьи хвостики: рецепт вкусной бюджетной закуски в пост

Для начинки можно взять любую рыбную консерву, но лучше всего подойдет сардина.

Учитывая, что начинается Великий пост, на столах в ближайшие несколько недель будут преобладать постные блюда. Но постные не означает невкусные. Предлагаем вам рецепт кулинарного блогера Юлии Симончук, которая рассказала, как приготовить вкусную и интересную закуску «Рыбные хвостики». Она довольно бюджетная и аппетитная.

Рыбьи хвостики

Ингредиенты:

вафельные конусы/стаканчики – 10 шт;

рыбные консервы – 1 банка;

рис – 1/2 ст;

вода – 1 стакан;

морковь — 1 шт;

лук — 1 шт;

яйцо – 1 шт;

масло для жарки;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Отварить рис до готовности (соотношение риса к воде 1:2) и дать остыть. В это время поджарить лук с морковью на растительном масле до мягкости и добавить к рису. Размять консервы и добавить к рису, перемешать, посолить, поперчить. Наполнить вафельные конусы этой массой. Можно оставить их на минут 20, чтобы они размокли, и слегка приплюснуть.

Яйцо взбить, окунуть в него каждый конус и обжарить до румяности на растительном масле со всех сторон. Готовое блюдо можно переложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

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