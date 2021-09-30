Виды форм для тротуарной плитки и их выбор

В формах можно производить плитку двумя способами:

Отливать. Подходит для работы в домашних условиях. Всё, что нужно — форма и раствор.

Прессовать. Возможно только в заводских условиях.

Как выбрать форму?

Качество таких приспособлений прямо пропорционально качеству материалов, используемых в процессе их изготовления. Стоит присмотреться. Отличным вариантом будут формы из первичного полиэтилена. Они отличаются точностью линий, хорошей жёсткостью, отсутствием риска деформации и растрескивания. По оценкам специалистов, такая форма выдерживает около 1 тысячи заливок плиточной смеси.

Изделия из вторичного полимера не уступают по характеристикам первичному. С помощью этой формы плитка приобретает идеальные геометрические пропорции и делает ваши узоры чёткими. Но запас прочности формы поменьше — она рассчитана на 500 наполнений. Качественные изделия из переработанного полимера не издают треска при сжатии, а их поверхность всегда блестящая.

Достойна внимания и форма из гранулированного полистирола. Такие изделия доказали свою эффективность в домашнем производстве. На каждой из них можно произвести до 100 тротуарных плиток, при этом поверхность будет иметь идеальную геометрию и блеск. Недостаток — держать в форме смесь для этого придётся около 2-х суток.

На этапе выбора формы для тротуарной плитки обязательно ознакомьтесь с сертификатом качества. Здесь вы можете найти подробную информацию о сырье, используемом для производства, и других важных факторах.

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