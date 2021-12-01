Для більшості людей тактичний одяг – це щось, пов'язане з діяльністю військових і не має великого інтересу. А даремно! Адже унікальні властивості такого одягу можуть стати незамінними в різних життєвих ситуаціях. Дізнатися, чим відрізняється тактична куртка, і в яких обставинах без неї не обійтися, допоможе наступний матеріал. Військові камуфляжні тактичні куртки ви можете замовити тут https://armyshop.net.ua/katalog/odegda/kurtki-voennye/.
ЩО ТАКИЙ ТАКТИЧНИЙ ОДЯГ
Спочатку тактичний одяг був розроблений для військових цілей, але через його особливі властивості він став надзвичайно популярним і серед звичайних людей, які цінують комфорт і зручність.
Тактична куртка – це куртка, призначена для холодної зимової погоди або весняно-осіннього міжсезоння. Завдяки технологічним розробкам, що використовуються у її виробництві, така куртка забезпечує захист від вітру, дощу та снігу, а також створює максимально комфортний температурний режим для тіла. При цьому дизайн такої речі розроблено з урахуванням використання її в умовах бою чи активного відпочинку. Куртка не сковує рухів і дозволяє швидко отримати доступ до зброї чи спорядження.
Також тактичний одяг зазвичай забезпечений великою кількістю зручних кишень, що дозволяє взяти з собою багато необхідних речей та швидко отримати доступ до них. Подібний одяг може бути однотонного забарвлення сірого, чорного або оливкового кольору, або мати забарвлення камуфляжу.
Тактичні куртки – найпопулярніші представники тактичного одягу, які завжди мають великий попит.
Від звичайного спортивного одягу тактичний відрізняється безліччю інноваційних характеристик. Серед безлічі переваг тактичних курток можна виділити такі:
- Захист від вітру та вологи. Спеціально розроблений верхній шар, яким має тактична куртка, відштовхує воду і не дозволяє їй пройти крізь одяг.
- Терморегуляція. Внутрішній шар куртки виготовлений у вигляді мембран, які зберігають оптимальну для тіла температуру. Холод зсередини не пропускається, а надмірна волога при високих температурах виводиться через мембрани назовні. Завдяки цьому немає ефекту парника.
- Легкість та маневреність. Нові синтетичні матеріали, з яких виробляються тактичні куртки, дозволяють не сковувати рух і не створювати додаткову вагу для людини, яка її надягла. Саме це є вкрай необхідним у бойових умовах чи спортивних змаганнях.
- Зручність. Зазвичай виробники спортивного одягу забезпечують мінімальним оздобленням жіночі куртки і куртки чоловічі. Тактичні варіанти відрізняються продуманістю кожного елемента: будь-яка кишеня та блискавка має функціональне призначення та забезпечує додатковий комфорт.
- Непримітність. Забарвлення тактичного одягу найчастіше непомітних тонів, а дизайн не привертає до себе зайвої уваги. Тактична куртка новітніх технологій може виглядати як звичайна кофта, але не пропускати вологу, вітер, сніг і витримувати до 10 градусів морозу. огляд тактичних курток