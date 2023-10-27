Шоколадный торт на воде без яиц

С сегодняшним рецептом вкусного домашнего десерта вы перестанете откладывать готовку выпечки из-за отсутствия молочных продуктов. Так как готовится наш шоколадный торт на воде. Кроме того, вам не придется использовать ни яйца, ни сливочное масло. Как экономно!

Съесть такой десерт могут себе позволить и те, кто соблюдают пост, и веганы. Ведь в его составе нет никаких продуктов животного происхождения. К тому же все компоненты для этого сладкого блюда вы сможете найти у себя на кухни. Для него нужны только самые простые ингредиенты.

Как приготовить вкусный шоколадный торт на воде

На замешивание теста для данной выпечки у вас уйдет не больше 5 минут. А пока шоколадный бисквит будет в духовке, вы успеете не только приготовить глянцевую глазурь, но и заварить чай или кофе. На это уйдет минимальное количество времени.

Ингредиенты

Какао-порошок65 г Пшеничная мука220 г Сахар180 г Вода260 г Разрыхлитель10 г Подсолнечное масло75 г Соль1 щеп. Сахарная пудра3 ст. л. Кукурузный крахмал1 ст. л.

Приготовление

Готовим тесто. Просеиваем в глубокую емкость пшеничную муку и 35 г какао-порошка. Всыпаем к ним сахар, соль и разрыхлитель для теста. Тщательно всё перемешиваем. К сухим ингредиентам вливаем подсолнечное масло и 230 г воды комнатной температуры. Перемешиваем до однородной массы.Выливаем готовое тесто в форму для выпекания, застеленную пекарской бумагой. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут. Готовим шоколадную глазурь. В миске соединяем сахарную пудру с 30 г какао-порошка и кукурузным крахмалом. Вливаем 30 г воды. Хорошенько всё перемешиваем до однородности.Достаем бисквит из духовки. Даем ему остыть. Затем смазываем его готовой шоколадной глазурью.

Оставьте торт при комнатной температуре до полного застывания глазури. А затем подайте его с чашечкой горячего кофе по-венски. Готовится он очень просто. Слегка взбиваем 40 мл жирных сливок до жидкой пены, используя венчик. Помещаем их в холодильник. В турку всыпаем 2 ч. л. молотого кофе. Заливаем его 120 мл воды. Отправляем на плиту (на средний огонь). При появлении кофейной шапочки убираем турку с огня. Перемешиваем ее содержимое. Через минуту разливаем кофе по чашках. Затем тонкой струйкой вливаем в него взбитые сливки. При желании добавляем сахар. Ароматный напиток к нежному шоколадному торту готов!