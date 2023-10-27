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Шоколадный торт на воде без яиц

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Шоколадный торт на воде без яиц

С сегодняшним рецептом вкусного домашнего десерта вы перестанете откладывать готовку выпечки из-за отсутствия молочных продуктов. Так как готовится наш шоколадный торт на воде. Кроме того, вам не придется использовать ни яйца, ни сливочное масло. Как экономно!

Съесть такой десерт могут себе позволить и те, кто соблюдают пост, и веганы. Ведь в его составе нет никаких продуктов животного происхождения. К тому же все компоненты для этого сладкого блюда вы сможете найти у себя на кухни. Для него нужны только самые простые ингредиенты.

Как приготовить вкусный шоколадный торт на воде

На замешивание теста для данной выпечки у вас уйдет не больше 5 минут. А пока шоколадный бисквит будет в духовке, вы успеете не только приготовить глянцевую глазурь, но и заварить чай или кофе. На это уйдет минимальное количество времени.

Ингредиенты

Какао-порошок65 г Пшеничная мука220 г Сахар180 г Вода260 г Разрыхлитель10 г Подсолнечное масло75 г Соль1 щеп. Сахарная пудра3 ст. л. Кукурузный крахмал1 ст. л.

Приготовление

    Готовим тесто. Просеиваем в глубокую емкость пшеничную муку и 35 г какао-порошка. Всыпаем к ним сахар, соль и разрыхлитель для теста. Тщательно всё перемешиваем.

    Шоколадный торт на воде без яиц

    К сухим ингредиентам вливаем подсолнечное масло и 230 г воды комнатной температуры. Перемешиваем до однородной массы.Выливаем готовое тесто в форму для выпекания, застеленную пекарской бумагой. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут.

    Шоколадный торт на воде без яиц

    Готовим шоколадную глазурь. В миске соединяем сахарную пудру с 30 г какао-порошка и кукурузным крахмалом. Вливаем 30 г воды. Хорошенько всё перемешиваем до однородности.Достаем бисквит из духовки. Даем ему остыть. Затем смазываем его готовой шоколадной глазурью.

    Шоколадный торт на воде без яиц

Оставьте торт при комнатной температуре до полного застывания глазури. А затем подайте его с чашечкой горячего кофе по-венски. Готовится он очень просто. Слегка взбиваем 40 мл жирных сливок до жидкой пены, используя венчик. Помещаем их в холодильник. В турку всыпаем 2 ч. л. молотого кофе. Заливаем его 120 мл воды. Отправляем на плиту (на средний огонь). При появлении кофейной шапочки убираем турку с огня. Перемешиваем ее содержимое. Через минуту разливаем кофе по чашках. Затем тонкой струйкой вливаем в него взбитые сливки. При желании добавляем сахар. Ароматный напиток к нежному шоколадному торту готов!

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