Виртуальные номера от HotTelecom

Почему виртуальные многоканальные телефонные номера в последние годы получают всёвозрастающую популярность? Для тех бизнесменов, кто пользуется ими, ответ очевиден. Виртуальные, или, как их часто называют, прямые номера – это удобный способ для организации канала общения с клиентами компании или предприятия.

Представьте, что организация располагает несколькими подразделениями, которые находятся в пределах одного города и даже разведены по разным регионам страны. Все их можно объединить одним многоканальным номером. Согласитесь, на рекламном баннере один красивый телефонный номер в качестве контакта выглядит лаконично и презентабельно, смотрится лучше и быстрее обращает на себя внимание, в отличие от случаев, когда в объявлении указан целый список телефонных контактов. Что говорить, если компания рекламирует свои товары и услуги по телевидению или радио – здесь тем более лучше использовать один номер, при этом «звучный», запоминающийся. Сегодня можно на выгодных условиях заказать виртуальный номер.

Совершенно не случайно «красивые» телефонные номера, не смотря на их высокую стоимость, быстро раскупают. Люди, обладающие здравым мышлением и предприимчивым подходом к жизни, понимают, что их покупка – это не просто желание обзавестись ещё одним элементом престижа, «покрасоваться», а возможность задействовать один из работающих бизнес-инструментов для развития свой компании, предприятия.

Итак, с одной стороны, виртуальный номер помогает объединить все филиалы компании одним контактом для приёма входящих звонков. С другой стороны, вы, располагая одним офисом, можете, наоборот, купить несколько номеров для общения с клиентами. Например, вы руководите предприятием по производству стройматериалов в Уфе. Однако помимо работы с заказчиками из своего региона, также принимаете заказы от челябинских клиентов. Чтобы последние решительнее и чаще звонили вам, вы можете купить номера телефонов г. Челябинска и уже именно их использовать в местной рекламе.

Покупка виртуального номера на сегодняшний момент – это самая выгодная альтернатива системам аналоговой офисной телефонии. О приобретении такого контакта следует задуматься многим начинающим предпринимателям, тем более если он не является так называемым «золотым» или «VIP-номером». Цена подключения рядового номера Челябинска, Читы, Омска, Санкт-Петербурга, Казани и других крупных городов находится в пределах доступности для множества желающих.