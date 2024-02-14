Описание приготовления:
Сочные манты из двух видов мяса — замечательный обед или ужин для всей семьи. Они настолько вкусны, что даже не нужно дополнять их никакими соусами — только сметаной. Подавайте их с пылу, с жару, так как баранину едят только горячей!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Горячие блюда / Манты
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо 1 Штука (тесто)
- Вода 100 Миллилитров (тесто)
- Мука пшеничная 320 Грамм (тесто + раскатка)
- Соль 2 Щепотки (тесто)
- Говядина 250 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Баранина 200 Грамм
- Масло растительное 20 Миллилитров
- Соль 4 Щепотки (в фарш)
- Перец черный молотый 2 Щепотки
Количество порций 4
Калорийность
245 ккал
Калорийность
11 г
Белки
11 г
Жиры
21 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Манты с фаршем из говядины с бараниной»
Подготовьте указанные ингредиенты. Мясо выбирайте без жил и пленок с небольшим количеством жира.
Всыпьте половину пшеничной муки высшего сорта в глубокую миску или салатник. В середине сделайте лунку и вбейте туда же куриное яйцо. Всыпьте соль и влейте воду. Аккуратно замесите тесто вначале вилкой, затем — рукой.
При необходимости присыпайте тесто мукой и вымешивайте не менее 5-10 минут. Затем накройте его пищевой пленкой и оставьте на 15-20 минут в покое.
Пока тесто "отдыхает" займитесь фаршем. Мясо промойте и нарежьте мелкими кубиками. Очистите лук от шелухи и промойте, нарежьте такими же кубиками. Добавьте к мясу вместе с солью и молотым черным перцем, перемешайте. При желании можете добавить немного приправ и специй.
Отдохнувшее тесто раскатайте в округлый тонкий пласт, подпыляя рабочую поверхность мукой. Вырежьте с помощью пиалы или чашки с широким горлышком круги, выложите на них 1,5 ст.л. фарша.
Защипните края круга в середине, а затем другие края в середине, чтобы у вас получились розочки. Расширьте отверстия, делая заготовки визуально аппетитными.
Далее манты можно отварить в мантовнице, но вкуснее всего, когда они сначала поджарены. Для этого нагрейте в сковороде растительное масло и обжарьте манты примерно 2 минуты.
После чего влейте кипяток, чтобы он слегка не покрывал заготовки, точнее — не вливался внутрь. Сразу же накройте емкость крышкой и убавьте нагрев до умеренного. Варите манты примерно 5-8 минут, в зависимости от их величины.
Выложите ароматные манты на тарелку и подайте к столу со сметаной и свежей зеленью. Будьте аккуратны — в них много бульона!