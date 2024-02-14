Описание приготовления:

Сочные манты из двух видов мяса — замечательный обед или ужин для всей семьи. Они настолько вкусны, что даже не нужно дополнять их никакими соусами — только сметаной. Подавайте их с пылу, с жару, так как баранину едят только горячей!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Горячие блюда / Манты

Состав / Ингредиенты:

Яйцо 1 Штука (тесто)

Вода 100 Миллилитров (тесто)

Мука пшеничная 320 Грамм (тесто + раскатка)

Соль 2 Щепотки (тесто)

Говядина 250 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Баранина 200 Грамм

Масло растительное 20 Миллилитров

Соль 4 Щепотки (в фарш)

Перец черный молотый 2 Щепотки

Количество порций 4

Калорийность

245 ккал

Калорийность

11 г

Белки

11 г

Жиры

21 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Манты с фаршем из говядины с бараниной»

Подготовьте указанные ингредиенты. Мясо выбирайте без жил и пленок с небольшим количеством жира.

Всыпьте половину пшеничной муки высшего сорта в глубокую миску или салатник. В середине сделайте лунку и вбейте туда же куриное яйцо. Всыпьте соль и влейте воду. Аккуратно замесите тесто вначале вилкой, затем — рукой.

При необходимости присыпайте тесто мукой и вымешивайте не менее 5-10 минут. Затем накройте его пищевой пленкой и оставьте на 15-20 минут в покое.

Пока тесто "отдыхает" займитесь фаршем. Мясо промойте и нарежьте мелкими кубиками. Очистите лук от шелухи и промойте, нарежьте такими же кубиками. Добавьте к мясу вместе с солью и молотым черным перцем, перемешайте. При желании можете добавить немного приправ и специй.

Отдохнувшее тесто раскатайте в округлый тонкий пласт, подпыляя рабочую поверхность мукой. Вырежьте с помощью пиалы или чашки с широким горлышком круги, выложите на них 1,5 ст.л. фарша.

Защипните края круга в середине, а затем другие края в середине, чтобы у вас получились розочки. Расширьте отверстия, делая заготовки визуально аппетитными.

Далее манты можно отварить в мантовнице, но вкуснее всего, когда они сначала поджарены. Для этого нагрейте в сковороде растительное масло и обжарьте манты примерно 2 минуты.

После чего влейте кипяток, чтобы он слегка не покрывал заготовки, точнее — не вливался внутрь. Сразу же накройте емкость крышкой и убавьте нагрев до умеренного. Варите манты примерно 5-8 минут, в зависимости от их величины.

Выложите ароматные манты на тарелку и подайте к столу со сметаной и свежей зеленью. Будьте аккуратны — в них много бульона!