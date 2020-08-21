Вождение на мототехнике. Кофры (кейсы) для скутеров и мотоциклов

Шумоизоляция колесных арок автомобиля

При правильном выполнении работ салон надежно защищен от шума колес, попадающих камней, песка и воды.

И если передние арки отделены от салона задним диваном, препятствующим прохождению звука, передние элементы требуют особого внимания. Ниже рассмотрим, как делается шумоизоляция арок колес, какие материалы для этого потребуются, и по какому алгоритму необходимо действовать.

Зачем нужна шумоизоляция арок колес

Многие производители экономят на шумоизоляции, из-за чего автовладельцам приходится самим дорабатывать машину. Современный рынок комплектующих и аксессуаров для мототранспорта предлагает в широчайшем ассортименте разные запчасти для скутеров. Также вас могут заинтересовать кофры (кейсы) для скутеров и мотоциклов, более детально здесь.

При решении проблем с посторонним звуком у автовладельцев два пути:

отправиться на СТО или к частным мастерам, потратив определенную сумму;

купить материал для шумоизоляции колес и сделать все самостоятельно.

Работа выполняется в двух направлениях — шумоизоляция колесных арок снаружи и изнутри. Для большей эффективности нужно обработать оба участка. По уровню затрат ситуация почти меняется, а вот результат сразу заметен.

Шумоизоляция колесных арок представляет собой комплекс действий, направленных на обработку поверхности (локера и автомобиля) с помощью вибро- и звукоизолирующих материалов. Ремень вариатора на скутер необходимо заменить.

На срок службы ремня вариатора влияет агрессивный стиль вождения и неправильное хранение мототранспорта. Качественные ремни вариатора от известных европейских и американских брендов по демократичным ценам надежны, устойчивы к нагреванию (в основе используются высокотемпературные прорезиненные материалы) гарантируют высокую производительность, комфорт и безопасную езду.