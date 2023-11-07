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Салат «Лисья шуба» с красной рыбой

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Салат «Лисья шуба» с красной рыбой

Описание приготовления:

Овощи и рыбу для салата можно не только сварить, но и запечь в духовке, завернув в фольгу или приготовить в микроволновке. Приготовить их лучше накануне, тогда овощи не будут липнуть к терке, а яйца легче очистятся. Если яйца свежие и плохо чистятся, разбейте скорлупу и подержите яйца немного в воде. Вода проникнет под скорлупу, и она очистятся без труда. Майонез лучше всего сделать домашний, но можно заменить на натуральный йогурт или густую сметану, смешанную с горчицей и солью.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Красная рыба Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Горбуша 250 Грамм (отварная)
  • Картофель 2 Штуки (отварной)
  • Морковь 1 Штука (отварная)
  • Яйца 2 Штуки (отварные)
  • Майонез 80 Грамм
  • Лук красный 50 Грамм
  • Зелень 15 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

150 ккал

Калорийность

11 г

Белки

7 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Лисья шуба" с красной рыбой»

Салат "Лисья шуба" с красной рыбой

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Лисья шуба" с красной рыбой. Горбушу и овощи отварите заранее.

Салат "Лисья шуба" с красной рыбой

Кулинарное кольцо установите на сервировочное блюдо. Картофель очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Выложите картофель внутрь кольца и утрамбуйте.

Салат "Лисья шуба" с красной рыбой

Яйца очистите и разделите на белки и желтки. Белки натрите на мелкой терке и смешайте с небольшим количеством майонеза. Выложите массу поверх картофеля.

Салат "Лисья шуба" с красной рыбой

Красный лук мелко порежьте и посыпьте белки.

Салат "Лисья шуба" с красной рыбой

Горбушу переберите от костей и кожи, измельчите. Выложите в кольцо и примните. Смажьте рыбу майонезом.

Салат "Лисья шуба" с красной рыбой

Яичные желтки измельчите и выложите на рыбу. Примните ложкой, смажьте оставшимся майонезом.

Салат "Лисья шуба" с красной рыбой

Вареную морковь почистите и натрите на крупной терке. Выложите поверх салата ровным слоем. Уберите салат в холодильник на два часа, затем удалите кольцо, украсьте зеленью, рыбой и подавайте к столу.

Салат "Лисья шуба" с красной рыбой

Салат готов! Приятного аппетита!

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