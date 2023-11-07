Описание приготовления:
Овощи и рыбу для салата можно не только сварить, но и запечь в духовке, завернув в фольгу или приготовить в микроволновке. Приготовить их лучше накануне, тогда овощи не будут липнуть к терке, а яйца легче очистятся. Если яйца свежие и плохо чистятся, разбейте скорлупу и подержите яйца немного в воде. Вода проникнет под скорлупу, и она очистятся без труда. Майонез лучше всего сделать домашний, но можно заменить на натуральный йогурт или густую сметану, смешанную с горчицей и солью.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Красная рыба Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Горбуша 250 Грамм (отварная)
- Картофель 2 Штуки (отварной)
- Морковь 1 Штука (отварная)
- Яйца 2 Штуки (отварные)
- Майонез 80 Грамм
- Лук красный 50 Грамм
- Зелень 15 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
150 ккал
Калорийность
11 г
Белки
7 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Лисья шуба" с красной рыбой»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Лисья шуба" с красной рыбой. Горбушу и овощи отварите заранее.
Кулинарное кольцо установите на сервировочное блюдо. Картофель очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Выложите картофель внутрь кольца и утрамбуйте.
Яйца очистите и разделите на белки и желтки. Белки натрите на мелкой терке и смешайте с небольшим количеством майонеза. Выложите массу поверх картофеля.
Красный лук мелко порежьте и посыпьте белки.
Горбушу переберите от костей и кожи, измельчите. Выложите в кольцо и примните. Смажьте рыбу майонезом.
Яичные желтки измельчите и выложите на рыбу. Примните ложкой, смажьте оставшимся майонезом.
Вареную морковь почистите и натрите на крупной терке. Выложите поверх салата ровным слоем. Уберите салат в холодильник на два часа, затем удалите кольцо, украсьте зеленью, рыбой и подавайте к столу.
Салат готов! Приятного аппетита!