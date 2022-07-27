Возможные поломки. Неисправности коробки передач на ЯМЗ 236

Неисправности коробки передач на ЯМЗ 236 могут быть следующего плана:

появление посторонних шумов;

уменьшение количества масла, которое заливается в коробку;

затрудненное включение скоростей;

самопроизвольное выключение скоростных режимов;

подтеки жидкости со стороны картера.

При любом из этих проявлений, целесообразно самостоятельно осуществить проверку уровня масла в коробке, насколько прочно подтянуты все крепежные гайки, болты. Если проблема кроется не в этом, автотранспорт следует отправить на диагностику в сервисный центр. Здесь https://optmaz.ru/zapchasti-maz/ мастера должны при помощи специального оборудования проверить целостность составляющих частей КПП (муфты, подшипники, втулки и т.д.), оценить рабочую способность масляного насоса.

При техническом обслуживании проверять крепление коробки передач к двигателю и состояние ее подвески, поддерживать нормальный уровень масла в коробке и своевременно заменять его при ТО-2.

Коробку передач промывать индустриальным маслом И-12А или И-20А по ГОСТ 20199 — 88; 2,5 — 3 л его залить в картер коробки, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, пустить двигатель на 1…8 минут, после чего остановить его, слить промывочное масло и залить свежее. Категорически запрещается промывать коробку передач керосином или дизельным топливом во избежание отказа в работе масляного насоса из-за недостаточного разрежения на всасывании и, как следствие, выхода из строя коробки передач. В случае полной переборки коробки передач масляный насос перед установкой смазать применяемым в коробке передач маслом.

При буксировке автомобиля с неработающим двигателем первичный и промежуточный валы коробки передач не вращаются, масляный насос в этом случае не работает и не подает смазку в подшипники шестерен вторичного вала и на конусные поверхности синхронизаторов, что вызовет задиры поверхностей скольжения, износ колец синхронизаторов и ведет к выходу из строя всей коробки передач. Для проведения буксировки выключить сцепление и включить прямую (четвертую) передачу в коробке передач или отсоединить коробку от трансмиссии.

Буксировка автомобиля на расстояние свыше 20 км без отсоединения карданного вала или выжима сцепления с включенной прямой передачей не допускается.

Для предупреждения преждевременного износа трущихся пар рекомендуется перед пуском двигателя при температуре окружающей среды ниже — 30°С подогреть коробку передач. Если это не представляется возможным, то на время длительной остановки двигателя масло из картера слить, а перед пуском двигателя это масло подогреть и залить в коробку через отверстие в верхней крышке.

Для плавного и легкого переключения передач и предохранения зубьев промежуточного вала и шестерыми первой передачи и заднего хода от торцевого износа, а также предохранения колец. синхронизаторов от износа правильно регулировать сцепление и не допускать его «ведения».

КПП МАЗ — это механизм переключения передач, который входит в устройство трансмиссии вместе с делителем.