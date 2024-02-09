Картофельная запеканка с фаршем: готовим сытный ужин

Прекрасный сытный ужин — запеканку — можно приготовить из картофеля с фаршем.

Для запеканки берут 5 крупных картофелин, 500 г фарша мясного, 2 стак. молока, по 3 ложки сливочного масла и муки, 250 г твердого сыра, пол пучка зеленого лука, постное масло, соль, перец.

На сковороде обжаривают фарш, смешав его с нарезанным луком. Подсаливают, перчат, рассказывает Архипова Юлия.

Очищенный сырой картофель режут тонкими ломтиками.

В промазанную маслом форму выкладывают слой картошки. Солят, перчат. Сверху выкладывают половину фарша.

Повторяют выкладку.

В кастрюльке растапливают масло. Вмешивают муку, по вкусу солят и перчат. Помешивая, вливают молоко и проваривают до загустения.

Снимают соус с огня, добавляют тертый сыр. Перемешивают.

Соусом заливают заготовку запеканки. Накрыв фольгой, запекают в прогретой духовке (175 град.) 1,5 часа. За 20 мин до готовности блюда фольгу снимают.

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Проверено редакцией