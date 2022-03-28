Германия нумерует неограниченное количество каналов | Нет подтверждения местного адреса
Это решение идеально подходит для центров обработки вызовов, поставщиков телефонных карт и т. Д., Использующих VoIP, Asterisk, SoftSwitches и т. Д.
- Страна: Германия
- Плата за установку $ 5
- Ежемесячная плата 10 долларов США
- Каналы включены 15
- Минуты включены без ограничений
- Дополнительный канал 1 доллар США за канал. Увеличьте канал в любое время. Канал может быть разделен между вашими номерами.
Временный номер телефона для смс вы можете получить тут https://hottelecom.net/virtual-number-of-usa.html.
НЕ ТРЕБУЕТСЯ Подтверждение местного адреса
Чтобы воспользоваться этим специальным предложением, свяжитесь с нами.
Многоканальный DID-номер в Германии может быть перенаправлен нашей инфраструктурой на передачу голоса по IP (VoIP) с использованием SIP, H.323, IAX в любую точку мира.
Также доступно Германия DID номер с 2 каналов (Local Address Proof требуется) за $ 2,99 нажмите здесь
Типичные приложения для многоканального DID-номера Соединенного Королевства:
- Колл-центры
- Службы поддержки
- Провайдеры телефонных карт
- Приложения для конференций
- Предприятия с большим объемом входящих звонков
Греция Номера неограниченные каналы | Нет подтверждения местного адреса
Это решение идеально подходит для центров обработки вызовов, поставщиков телефонных карт и т. Д., Использующих VoIP.
- Страна: Греция
- Плата за установку $ 7
- Ежемесячная плата 9,95 $
- Каналы включены 15
- Минуты включены без ограничений
- Дополнительный канал 1 доллар США за канал. Увеличьте канал в любое время. Канал может быть разделен между вашими номерами.
- НЕ ТРЕБУЕТСЯ Подтверждение местного адреса
Чтобы воспользоваться этим специальным предложением, свяжитесь с нами.
Также доступен DID-номер Греции с 2 каналами и неограниченными входящими звонками по цене $ 2,49, получить 2-канальный DID-номер Греции
Многоканальный DID-номер Греции может быть перенаправлен нашей инфраструктурой на передачу голоса по IP (VoIP) с использованием SIP, H.323, IAX в любую точку мира.
Типичными приложениями для многоканального DID-номера Греции являются:
- Колл-центры
- Службы поддержки
- Провайдеры телефонных карт
- Приложения для конференций
- Предприятия с большим объемом входящих звонков