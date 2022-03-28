Временный номер телефона для смс

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Евгений
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Временный номер телефона для смс

Германия нумерует неограниченное количество каналов | Нет подтверждения местного адреса

Это решение идеально подходит для центров обработки вызовов, поставщиков телефонных карт и т. Д., Использующих VoIP, Asterisk, SoftSwitches и т. Д.

  • Страна: Германия
  • Плата     за установку  $ 5
  • Ежемесячная плата      10 долларов США
  • Каналы включены      15
  • Минуты включены    без ограничений
  • Дополнительный канал     1 доллар США за канал. Увеличьте канал в любое время. Канал может быть разделен между вашими номерами.

Временный номер телефона для смс вы можете получить тут https://hottelecom.net/virtual-number-of-usa.html.

НЕ ТРЕБУЕТСЯ Подтверждение местного адреса

Чтобы воспользоваться этим специальным предложением, свяжитесь с нами.

Многоканальный DID-номер в Германии может быть перенаправлен нашей инфраструктурой на передачу голоса по IP (VoIP) с использованием SIP, H.323, IAX в любую точку мира.

Также доступно Германия DID номер с 2 каналов (Local Address Proof требуется) за $ 2,99  нажмите здесь

Типичные приложения для многоканального DID-номера Соединенного Королевства:

  1. Колл-центры
  2. Службы поддержки
  3. Провайдеры телефонных карт
  4. Приложения для конференций
  5. Предприятия с большим объемом входящих звонков

Греция Номера неограниченные каналы | Нет подтверждения местного адреса

Это решение идеально подходит для центров обработки вызовов, поставщиков телефонных карт и т. Д., Использующих VoIP.

  • Страна: Греция
  • Плата     за установку  $ 7
  • Ежемесячная плата      9,95 $
  • Каналы включены      15
  • Минуты включены    без ограничений
  • Дополнительный канал     1 доллар США за канал. Увеличьте канал в любое время. Канал может быть разделен между вашими номерами.
  • НЕ ТРЕБУЕТСЯ Подтверждение местного адреса

Чтобы воспользоваться этим специальным предложением, свяжитесь с нами.

Также доступен DID-номер Греции с 2 каналами и неограниченными входящими звонками по цене $ 2,49, получить 2-канальный  DID-номер Греции

Многоканальный DID-номер Греции может быть перенаправлен нашей инфраструктурой на передачу голоса по IP (VoIP) с использованием SIP, H.323, IAX в любую точку мира.

Типичными приложениями для многоканального DID-номера Греции являются:

  1. Колл-центры
  2. Службы поддержки
  3. Провайдеры телефонных карт
  4. Приложения для конференций
  5. Предприятия с большим объемом входящих звонков

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