Все, что вам нужно знать о Черной пятнице

Распродажи, акции и привлекательные скидки. Черная пятница, великий праздник безумия покупок, распространилась по магазинам по всему миру. Через несколько лет он был навсегда включен в календарь благоприятных событий. Если вы еще не знаете, что такое Черная пятница и откуда она взялась, вы попали в нужное место. Консультируем по акциям магазинов 29 ноября и объясняем, выгодно ли вообще делать покупки в день больших распродаж.

«Черная пятница», — это день чрезвычайно выгодных рекламных акций в стационарных и интернет-магазинах . Он проходит один раз в год и всегда выпадает на четвертую пятницу ноября , сразу после Дня Благодарения. За это время полки магазинов буквально лишены товаров, что подтверждается очень выгодными скидками и акциями.

В связи с приближающимися рождественскими праздниками Черная Пятница 2020 — это возможность для многих купить подарки.. Празднование промоушена отмечается в это время из-за североамериканских корней этой коммерческой традиции. Еще в 1960-х годах многие американцы решили взять отпуск на следующий день после Дня благодарения, чтобы продлить свои выходные и повысить свой аппетит к покупкам.

Американские корни Черной пятницы

В этот день жители Соединенных Штатов собираются всей семьей, чтобы поужинать вместе с традиционной индейкой в ​​главной роли. Городские парады — неотъемлемый элемент празднования Дня Благодарения. Первые акции появились в середине ХХ века именно по их поводу. Магазины, расположенные вдоль маршрута марша, объявили о распродажах, чтобы побудить праздновавших американцев совершить покупку впоследствии.. Символ приближающегося Рождества — фигура Деда Мороза — также использовался для рекламы распродажи. Он появлялся на парадах на рубеже XIX и XX веков, и со временем его присутствие спонсировалось торговыми центрами. С тех пор добрый старик в красном костюме завершает торжественный парад и знаменует начало периода интенсивных приготовлений к Рождеству, включая поиск рождественских подарков.

Почему Черная пятница черная?

Существует множество анекдотов о происхождении термина «Черная пятница», и можно предположить, что в каждой из них есть доля правды. По словам одного из них, термин «черная пятница» в контексте безумия по магазинам впервые появился в 1961 году в отчетах полицейских Филадельфии, которые вмешались в торговый зал в день проведения акции . Как будто этого было мало, город был полностью заблокирован пробками из-за продажи. Более оптимистичный вариант названия «Черная пятница» связан с доходами обычных магазинов в этот день . В системе учета использовались чернила разных цветов: черный означал прибыль, красный — убыток. В день продажи после Дня Благодарения черный цвет определенно был цветом.

Черная пятница по всему миру — когда Черная пятница распространилась за пределы США?

Хотя Черная пятница — это событие, тесно связанное с культурой Соединенных Штатов, в настоящее время в магазинах по всему миру мы можем найти специальные акции и скидки , подготовленные трейдерами по случаю Черной пятницы. Как выглядит празднование распродажи в других странах?

Канадская черная пятница

Канада, граничащая с США, была первой страной, принявшей традицию больших скидок и скидок. Изначально жители провинций, граничащих с США, отправились в Черную пятницу в однодневную поездку . Сильный канадский доллар гарантировал, что конвертированные покупки станут еще более выгодными. Поскольку валюты двух стран выровнялись в 2008 и 2009 годах, канадские магазины также начали вводить предложения Черной пятницы.

Черная пятница на Британских островах

Термин «Черная пятница» в Великобритании первоначально относился к пятнице перед Рождеством. В тот день многие жители островов выскользнули из домов, ошеломленные приготовлениями баров, чтобы встретить там своих друзей. Несчастные случаи произошли с возвращающимися завсегдатаем вечеринок, из-за чего скорая помощь и полиция были очень загружены в тот день. Amazon , популярный интернет-магазин, изменил значение термина «Черная пятница» . Разработка этого веб-сайта упростила онлайн-покупки, и американская Черная пятница стала возможностью, которую гигант почтовых отправлений не мог упустить. Несмотря на первоначальное отвращение к американской традиции, британцы полюбили скидки на «Черную пятницу». В 2017 году продажи в Черную пятницу впервые превысили розничные.