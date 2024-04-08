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Картофельные чипсы в микроволновке — вкусно, быстро и без химикатов

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Картофельные чипсы в микроволновке — вкусно, быстро и без химикатов

Чипсы оказались не такими вредными, как считалось до недавнего времени, а даже полезными, поскольку они содержат растительные жиры.

Хрустящие и румяные — готовятся такие картофельные чипсы за несколько минут в микроволновой печи. И хотя для этого не нужны масло и специи, чипсы получаются вкусными и ароматными.

Кстати, американские ученые выяснили, что потребление растительных жиров необходимо для здоровья, поэтому лакомство чипсами оказалось не таким вредным, как считалось до недавнего времени, а даже полезным, поскольку чипсы содержат растительные жиры.

Итак, пошаговый рецепт приготовления.

  1. Картофель хорошо промыть щеткой, порезать тонкими кружочками.
  2. На бумагу для выпекания выложить по одному кружочку картофеля.
  3. Положить в микроволновку, включить на 700 Вт, готовить 5 минут.
  4. Как только чипсы приобретут коричневый оттенок, сразу достать.
  5. Выложить на бумажное полотенце.

И так — со всей картошкой.

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Картофельные чипсы в микроволновке — вкусно, быстро и без химикатов

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