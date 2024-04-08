Картофельные чипсы в микроволновке — вкусно, быстро и без химикатов

Чипсы оказались не такими вредными, как считалось до недавнего времени, а даже полезными, поскольку они содержат растительные жиры.

Хрустящие и румяные — готовятся такие картофельные чипсы за несколько минут в микроволновой печи. И хотя для этого не нужны масло и специи, чипсы получаются вкусными и ароматными.

Кстати, американские ученые выяснили, что потребление растительных жиров необходимо для здоровья, поэтому лакомство чипсами оказалось не таким вредным, как считалось до недавнего времени, а даже полезным, поскольку чипсы содержат растительные жиры.

Итак, пошаговый рецепт приготовления.

Картофель хорошо промыть щеткой, порезать тонкими кружочками. На бумагу для выпекания выложить по одному кружочку картофеля. Положить в микроволновку, включить на 700 Вт, готовить 5 минут. Как только чипсы приобретут коричневый оттенок, сразу достать. Выложить на бумажное полотенце.

И так — со всей картошкой.