Все ли могут стать клиентами МФО?

Где взять деньги в долг, если везде отказывают?

Рассматривается заявка предельно быстро, средняя продолжительность ожидания не более 15 минут. В 95% ответ положительный. Клиенту останется лишь подписать кредитное соглашение (посредством сообщения) и дождаться перевода кредитных средств.

Итак, что потребуется человеку, чтобы оформить микрозаймы онлайн:

сотовый телефон;

компьютер, у которого будет свободный доступ в Интернет;

несколько документов.

Причём оформлять собственность под залог нет необходимости. Ещё одним важным преимуществом является отсутствие доплат. Если человек захочет погасить кредит раньше положенного срока, то у него не возникнет с этим проблем, и переплачивать не придется. Перед тем, как оформить займ, следует внимательно прочитать общие правила, по которым работает данный проект. Чтобы заключить сделку в режиме онлайн, потребуется регистрация на официальном сайте Доброзайм. После этого вам будет предоставлен аккаунт.

Итак, что же должен при себе иметь гражданин, чтобы его заявка была рассмотрена:

документ, удостоверяющий личность;

права водителя/военный билет;

ИНН;

сведения о месте проживания и прописки;

информация о реальных доходах;

номер, по которому с клиентом можно было бы связаться, и e-mail.

Если человек только решил впервые оформить займ, то ему разрешается взять не более пяти тысяч рублей, а процентная ставка составит 1,5 процента в день. Если посчитать, то за год накопится примерно 550 процентов. Весьма солидная сумма получается в итоге. Оптимальное решение для такого вида кредита – брать его на небольшой срок. Он предназначается конкретно для решения жестких финансовых проблем. Если у клиента это не первый займ, и он смог зарекомендовать себя с надёжной и хорошей стороны, то тогда процент понизится до одного. Сумма же выдаваемого кредита будет порядком увеличена – до двадцати тысяч рублей.