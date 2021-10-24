Какие причины указывают на проблемы трансмиссии

Справедливо сказать, что замена вашей трансмиссии — один из самых дорогих ремонтов, который вы можете сделать. Однако ремонт автомобильной трансмиссии может серьезно продлить срок службы вашего автомобиля, найдя и исправив любые небольшие проблемы, которые могут возникнуть, прежде чем они выйдут из-под контроля. Интернет-магазин «Dost-zapchasti» – это центр технического обслуживания автомобилей всех популярных брендов, где Вы получите качественный ремонт КПП автомобилей. Все о ремонте КПП ЯМЗ тут вы можете узнать подробно.

Причины, чтобы обратиться в автосервис для ремонта авто

Чтобы помочь вам справиться с любыми потенциальными проблемами с вашей трансмиссией, вот пять знаков, указывающих на то, что вам необходимо как можно скорее обратиться в автосервис для получения услуги ремонта трансмиссии автомобиля.

Шумы. Если ваш автомобиль находится в нейтральном положении и издает грохочущий, тикающий или ноющий шум, это может указывать на большие проблемы с вашей трансмиссией. Любые шумы от вашей коробки передач в нейтральном положении должны быть немедленно проверены.

Проскальзывание. Если ваш автомобиль не переключается плавно и мгновенно, то вы можете увидеть высокие обороты, когда двигатель изо всех сил пытается отреагировать, или вы можете просто почувствовать, что двигатель медленно ускоряется, когда вы нажимаете педаль.

Не включается. Если вы изо всех сил пытаетесь включить свой автомобиль, у вас может быть утечка трансмиссии или изношенное сцепление. Ситуация только ухудшится очень быстро, поэтому вам нужно сразу же забронировать для обслуживания трансмиссии и возможного ремонта.

Индикатор двигателя. Если вы видите красный индикатор двигателя на панели приборов, это может означать множество различных проблем, одной из которых может быть утечка трансмиссионной жидкости. Всегда проверяйте свой автомобиль, если на приборной панели горит лампочка двигателя.

Встряхивание при переключении передач. Если вы начинаете чувствовать, что автомобиль трясется или дергается при переключении передач, это может указывать на то, что в вашей трансмиссионной жидкости мало или у вас возникли более серьезные проблемы.