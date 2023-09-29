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Вермишель с луком

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Вермишель с луком

Описание приготовления:

Этот рецепт знаком мне ещё с детства, только тогда вместо вермишели, чаще была домашняя лапша. Блюдо хоть и простое, да и честно говоря, небогатое, но очень вкусное! Вермишелинки в тарелке лежат не слипаясь, одна к одной. Можно подавать и как гарнир к мясу или птице, и как самостоятельное блюдо с различными соусами, салатом или свежими овощами.
Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Вермишель Блюдо: Гарниры

Состав / Ингредиенты:

  • Вермишель 200 Грамм
  • Лук 100 Грамм
  • Масло сливочнoe 30 Грамм
  • Растительное масло 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

326 ккал

Калорийность

6 г

Белки

13 г

Жиры

44 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вермишель с луком»

Вермишель с луком

Подготовьте все ингредиенты.

Вермишель с луком

Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите лук, нарезанный кубиками.

Вермишель с луком

Параллельно поставьте кастрюлю с подсоленной водой на огонь и доведите до кипения. Затем добавьте вермишель и отварите в течение 2-3 минут.

Вермишель с луком

Лук, периодически помешивая, обжарьте до готовности.

Вермишель с луком

Готовую вермишель откиньте на дуршлаг и отправьте в сковороду. Добавьте кусочек сливочного масла, соль и перец по вкусу и прогрейте пару минут.

Вермишель с луком

Вермишель с луком готова. Подавайте самостоятельно со свежими овощами или в качестве гарнира.

Вермишель с луком

Приятного аппетита!

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