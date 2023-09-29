Описание приготовления:
Этот рецепт знаком мне ещё с детства, только тогда вместо вермишели, чаще была домашняя лапша. Блюдо хоть и простое, да и честно говоря, небогатое, но очень вкусное! Вермишелинки в тарелке лежат не слипаясь, одна к одной. Можно подавать и как гарнир к мясу или птице, и как самостоятельное блюдо с различными соусами, салатом или свежими овощами.
Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Вермишель Блюдо: Гарниры
Состав / Ингредиенты:
- Вермишель 200 Грамм
- Лук 100 Грамм
- Масло сливочнoe 30 Грамм
- Растительное масло 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
326 ккал
Калорийность
6 г
Белки
13 г
Жиры
44 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Вермишель с луком»
Подготовьте все ингредиенты.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите лук, нарезанный кубиками.
Параллельно поставьте кастрюлю с подсоленной водой на огонь и доведите до кипения. Затем добавьте вермишель и отварите в течение 2-3 минут.
Лук, периодически помешивая, обжарьте до готовности.
Готовую вермишель откиньте на дуршлаг и отправьте в сковороду. Добавьте кусочек сливочного масла, соль и перец по вкусу и прогрейте пару минут.
Вермишель с луком готова. Подавайте самостоятельно со свежими овощами или в качестве гарнира.
Приятного аппетита!