Всё о чистке ковров. Аренда непосредственно у производителя – лучший выбор для профессионалов

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Положительные стороны предпринимательской деятельности

Человек качественно не сможет очистить ковёр от пыли и грязи, с помощью обычного пылесоса.

Этот вид услуг приносит людям пользу.

Данное бизнес-направление не особо развито на территории России и бывших стран СССР. Представителей этих государств, особенно старшее поколение, привыкли всё делать своими руками, не прибегая к помощи техники.

Есть возможность, в перспективе, расширить перечень предоставляемых услуг, включив в список: химчистку автомобильных салонов, кроватей, мягких игрушек, подушек.

Отрицательные стороны

Нужно, на первых порах, сделать крупные денежные вложения.

Купить специальный моющий пылесос (профессиональный), пароочиститель https://www.kaercher.com/ua/pokupka-i-servis/servis-karcher/arenda-tekhniki-kerkher/arenda-paroochistitelei.html, химию

Позаботиться о средстве передвижения. Если есть свой автомобиль, то всё проще. Если его нет – придётся выделять деньги на оплату транспортировки оборудования к жилью заказчика.

Надо набраться опыта, чтобы не портить имущество заказчиков. В первое время следует проявлять максимальную осторожность в процессе очистки ковров, выполняя работу, не торопясь.

Как искать клиентов

Надо сделать листовки с объявлениями. Использовать лучше цветную бумагу. Распространять их можно по почтовым ящикам, расклеивать на досках объявлений. Размер объявления лучше брать А5. Шрифт выбрать как можно крупнее.

Создав свой сайт – визитку, можно наработать большую клиентскую базу. Также эффективным решением являются соц. сети, где информация быстро распространяется.

Бегущая строка на местном канале телевидения позволит горожанам узнать о данной услуге.

В городской газете регулярно можно помещать объявление.

Если разместить на своей страничке фотографии выполненных работ – это будет самой лучшей рекламой.

Что ещё нужно учесть

Когда по телефону человек обращается к специалисту по чистке ковров, в первый раз, он может отнестись к незнакомому человеку с недоверием. Неплохо, если человек будет чистить ковры в специальной униформе.

Для увеличения количества клиентов, у которых нет мобильных телефонов, надо позаботиться о том, чтобы был стационарный телефон. Это – ещё один «плюс». Клиенты больше доверяют фирмам, где есть стационарные телефоны. Это своеобразная гарантия того, что организация существует на самом деле.

Выполняя качественно свою работу, можно обзавестись постоянными клиентами, а далее – подумать о расширении бизнеса.