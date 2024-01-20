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Голубцы по-турецки на сковороде. Простой домашний рецепт: очень вкусные

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Голубцы по-турецки на сковороде. Простой домашний рецепт: очень вкусные

О голубцах знаем большое количество человек, у многих это является любимым блюдом. Мясо завернутое в капустный лист — не новинка в кулинарии. Подобным образом готовили в древности. Заворачивали мясо не только в капусту, но и в виноградные листья.

Сейчас голубцы считаются традиционным блюдом польской, литовской кухонь, а также кухонь стран СНГ.

Так как фарш готовить начали сравнительно недавно, в XVIII веке, то голубцы в современном виде пришли к нам примерно в это же время. Позднее стали разрабатываться разные вариации блюда.

Расскажем про рецепт турецких голубцов.

Ингредиенты для турецких голубцов:

  • капуста — 1,3 кг;
  • говяжий фарш — 400 г;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • томатная паста — 2 ст.л.;
  • соль — ч.л.;
  • черный перец — ½ ч.л.;
  • перец чили — ч.л.;
  • лук — 70 г;
  • петрушка — 30 г;
  • сливочное масло — 30 г;
  • рис — 200 г;
  • булгур — 100 г.

Ингредиенты для соуса:

  • томатная паста — 2 ст.л.;
  • сахар — ч.л.;
  • черный перец — ч.л.;
  • соль — ч.л.;
  • вода — 450 мл.

Приготовление турецких голубцов:

У капусты удаляем кочан и отправляем в микроволновку на 15 минут. В это время пропускаем через пресс в фарш чеснок, добавляем томатную пасту, соль, черный перец, перец чили.

Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, выкладываем в фарш. Шинкуем петрушку, тоже добавляем в фарш вместе со сливочным маслом и промытым булгуром и рисом.

Тщательно перемешиваем фарш со всеми компонентами.

Голубцы по-турецки на сковороде. Простой домашний рецепт: очень вкусные

С капусты снимаем листья, выкладываем по паре листов в небольшую чашку. В листы кладем фарш, заворачиваем будто в кулечек.

Голубцы по-турецки на сковороде. Простой домашний рецепт: очень вкусные

Для соуса смешиваем томатную пасту с сахаром, солью и черным перцем, заливаем водой. В сковороду с растительным маслом кладем голубцы, заливаем соусом и готовим до кипения.

Голубцы по-турецки на сковороде. Простой домашний рецепт: очень вкусные

Затем час тушим голубцы на медленном огне под крышкой.

Голубцы по-турецки на сковороде. Простой домашний рецепт: очень вкусные

Получаются сочные ароматные турецкие голубцы.

Голубцы по-турецки на сковороде. Простой домашний рецепт: очень вкусные

Это хороший способ попробовать новый рецепт известного блюда.

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