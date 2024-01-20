Голубцы по-турецки на сковороде. Простой домашний рецепт: очень вкусные

О голубцах знаем большое количество человек, у многих это является любимым блюдом. Мясо завернутое в капустный лист — не новинка в кулинарии. Подобным образом готовили в древности. Заворачивали мясо не только в капусту, но и в виноградные листья.
Сейчас голубцы считаются традиционным блюдом польской, литовской кухонь, а также кухонь стран СНГ.
Так как фарш готовить начали сравнительно недавно, в XVIII веке, то голубцы в современном виде пришли к нам примерно в это же время. Позднее стали разрабатываться разные вариации блюда.
Расскажем про рецепт турецких голубцов.
Ингредиенты для турецких голубцов:
- капуста — 1,3 кг;
- говяжий фарш — 400 г;
- чеснок — 4 зубчика;
- томатная паста — 2 ст.л.;
- соль — ч.л.;
- черный перец — ½ ч.л.;
- перец чили — ч.л.;
- лук — 70 г;
- петрушка — 30 г;
- сливочное масло — 30 г;
- рис — 200 г;
- булгур — 100 г.
Ингредиенты для соуса:
- томатная паста — 2 ст.л.;
- сахар — ч.л.;
- черный перец — ч.л.;
- соль — ч.л.;
- вода — 450 мл.
Приготовление турецких голубцов:
У капусты удаляем кочан и отправляем в микроволновку на 15 минут. В это время пропускаем через пресс в фарш чеснок, добавляем томатную пасту, соль, черный перец, перец чили.
Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, выкладываем в фарш. Шинкуем петрушку, тоже добавляем в фарш вместе со сливочным маслом и промытым булгуром и рисом.
Тщательно перемешиваем фарш со всеми компонентами.
С капусты снимаем листья, выкладываем по паре листов в небольшую чашку. В листы кладем фарш, заворачиваем будто в кулечек.
Для соуса смешиваем томатную пасту с сахаром, солью и черным перцем, заливаем водой. В сковороду с растительным маслом кладем голубцы, заливаем соусом и готовим до кипения.
Затем час тушим голубцы на медленном огне под крышкой.
Получаются сочные ароматные турецкие голубцы.
Это хороший способ попробовать новый рецепт известного блюда.