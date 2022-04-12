Вы организуете праздник? Баран и теленок на вертеле

Как сбалансировать ягненка на вертеле?

Одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются люди при приготовлении барана на вертеле на мероприятие или любого целого животного, заключается в том, что они не могут правильно сбалансировать нагрузку. В результате неправильной балансировки животного мясо приготовится неравномерно, и вы рискуете сорвать редуктор на моторе.

Для мяса цилиндрической формы, такого как рулетики, гироскопы и цыплята, довольно легко сбалансировать нагрузку, просто пропустив шампур через середину мяса. Ноги ягненка немного сложнее, так как вам нужно пропустить шампур вокруг кости, как и большие верхние стороны.

При приготовлении баранины на вертеле рекомендуется противодействовать весу туловища животного, которое всегда будет падать на тяжелую сторону. Это потому, что если вы пропустите шпажку через переднее и заднее отверстия животного, вы всегда обнаружите, что грудная клетка свисает. Балансировку также можно немного усложнить, если одна сторона животного доминирует над другой, что приводит к добавлению дополнительного веса.

Балансирование целого ягненка на вертеле

Процесс правильной балансировки ягненка на вертеле можно упростить до 3 шагов .

После того, как вы нанизали мясо на вертел, переворачивайте его, как если бы оно было на самом вертеле, пока не обнаружите, что самая тяжелая часть мяса внезапно падает. Это легче сделать, если вы подпираете его чем-то (например, вертел без огня), или если у вас есть 2 человека на противоположных концах шампура с шампуром в ладонях. Как только баранина на вертеле плюхнется на тяжелую сторону, наденьте противовес на шампур, направив его прямо вверх (так, чтобы он был напротив тяжелой стороны), и затяните его. Повторите поворот вертела, чтобы проверить, нужно ли вам отрегулировать противовес. Чем дальше утяжеленная секция от шампура, тем большему весу она противодействует. Вы дойдете до того момента, когда груз не будет падать на тяжелую сторону.

Несмотря на то, что ягненка на вертеле можно сбалансировать без использования противовеса, мы рекомендуем упростить себе задачу и все равно приобрести его. Если вы настаиваете на том, чтобы попробовать без него, просто будьте готовы потратить немного времени на пробы и ошибки, повторно насаживая и перенасаживая зубцы в нескольких положениях, пока не получите все в нужном месте. Ради 30 долларов или около того я рассматриваю это не только как страховой полис для моего двигателя, но и как нечто, что снимает стресс с процесса. Так как происходит так много всего, одной причиной для беспокойства меньше.